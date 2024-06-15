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Dizi Teklifi Almış: Survivor Yarışmacısı Damla Can, Oyuncu Oluyor!

Dizi Teklifi Almış: Survivor Yarışmacısı Damla Can, Oyuncu Oluyor!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 22:34

Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Damla Can, Magazin Burada kameralarına bir dizi teklifi aldığını ve oyunculuğa başlayacağını açıkladı.

KAYNAK: Magazin Burada

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Survivor'un gedikli yarışmacılarından Damla Can, Survivor finalinde Magazin Burada muhabirine söyledikleriyle gündem oldu.

Survivor'un gedikli yarışmacılarından Damla Can, Survivor finalinde Magazin Burada muhabirine söyledikleriyle gündem oldu.

İlk olarak Survivor 2016'da izlediğimiz Damla Can, 3 kez yarışa katılıp şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.

İlk olarak Survivor 2016'da izlediğimiz Damla Can, 3 kez yarışa katılıp şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştı.

Final günü eğer çağrılırsa tekrardan Survivor'a gideceğini söyleyen Damla Can, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Final günü eğer çağrılırsa tekrardan Survivor'a gideceğini söyleyen Damla Can, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Dizi teklifi aldığını belirten Damla Can oyunculuğa adım atarken, bu projeyi "hayatının şansı" olarak değerlendirdi.

Dizi teklifi aldığını belirten Damla Can oyunculuğa adım atarken, bu projeyi "hayatının şansı" olarak değerlendirdi.

İşte Damla Can'ın röportajı:

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