Bayram Nostaljisi! Eski Dizilerdeki Oyuncuların Samimi Pozlarını Sandıktan Çıkardık!
Bayram Nostaljisi! Eski Dizilerdeki Oyuncuların Samimi Pozlarını Sandıktan Çıkardık!
Üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak eski dizilerin oyuncularının o dönemden samimi pozlarını görünce duygulanacaksınız!
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1. Medcezir🥲
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2. Avrupa Yakası...
3. Yaprak Dökümü...
4. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy - Medcezir
5. Sana Bir Sır Vereceğim
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6. Medcezir'den bir başka fotoğraf...
7. Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk sezondan...
8. Öyle Bir Geçer Zaman ki...
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