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Bayram Nostaljisi! Eski Dizilerdeki Oyuncuların Samimi Pozlarını Sandıktan Çıkardık!

Bayram Nostaljisi! Eski Dizilerdeki Oyuncuların Samimi Pozlarını Sandıktan Çıkardık!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 11:31

Üzerinden yıllar geçse de unutulmayacak eski dizilerin oyuncularının o dönemden samimi pozlarını görünce duygulanacaksınız!

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1. Medcezir🥲

1. Medcezir🥲

2. Avrupa Yakası...

2. Avrupa Yakası...

3. Yaprak Dökümü...

3. Yaprak Dökümü...

4. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy - Medcezir

4. Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy - Medcezir

5. Sana Bir Sır Vereceğim

5. Sana Bir Sır Vereceğim
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6. Medcezir'den bir başka fotoğraf...

6. Medcezir'den bir başka fotoğraf...

7. Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk sezondan...

7. Çok Güzel Hareketler Bunlar ilk sezondan...

8. Öyle Bir Geçer Zaman ki...

8. Öyle Bir Geçer Zaman ki...

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