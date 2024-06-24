Nüfusa Göre 82. İl Olmaya Çok Yakın İlçeler Belli Oldu: Listede İstanbul'dan 3 İlçe Yer Alıyor

Ülkemizde il statüsü kazanabilmek için belirli kriterler bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması gibi bazı şart aranıyor. Bunun yanı sıra, şehirleşme düzeyi, ulaşım olanakları gibi faktörler de değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

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İşte TÜİK'in verilerine göre 82. il olmaya aday ilçeler...