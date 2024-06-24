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Nüfusa Göre 82. İl Olmaya Çok Yakın İlçeler Belli Oldu: Listede İstanbul'dan 3 İlçe Yer Alıyor

Nüfusa Göre 82. İl Olmaya Çok Yakın İlçeler Belli Oldu: Listede İstanbul'dan 3 İlçe Yer Alıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 13:01 Son Güncelleme: 24.06.2024 - 13:18

Ülkemizde il statüsü kazanabilmek için belirli kriterler bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması gibi bazı şart aranıyor. Bunun yanı sıra, şehirleşme düzeyi, ulaşım olanakları gibi faktörler de değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. 

Kaynak

İşte TÜİK'in verilerine göre 82. il olmaya aday ilçeler...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda "100 il bin ilçe" teklifiyle çok konuşulmuştu. Dikkat çeken açıklama sonrası il olmaya aday ilçeler listesi sık sık gündeme geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda "100 il bin ilçe" teklifiyle çok konuşulmuştu. Dikkat çeken açıklama sonrası il olmaya aday ilçeler listesi sık sık gündeme geliyor.

İşte TÜİK'in nüfus yoğunluğu verileriyle 82. il olmaya aday 22 ilçe:

İşte TÜİK'in nüfus yoğunluğu verileriyle 82. il olmaya aday 22 ilçe:

Manisa - Akhisar

Manisa - Akhisar

İlçe nüfusu: 178.812

Antalya - Alanya

Antalya - Alanya

İlçe nüfusu: 359.891

İstanbul - Bağcılar

İstanbul - Bağcılar

İlçe nüfusu: 744 bin 351

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İstanbul - Esenyurt

İstanbul - Esenyurt

İlçe nüfusu: 978 bin 7

İstanbul - Küçükçekmece

İstanbul - Küçükçekmece

İlçe nüfusu: 734 bin 369

Balıkesir - Bandırma

Balıkesir - Bandırma

İlçe nüfusu: 166.836

Şırnak - Cizre

Şırnak - Cizre

İlçe nüfusu: 161.135

Ankara - Çankaya

Ankara - Çankaya

İlçe nüfusu: 937 bin 546

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Van - Erciş

Van - Erciş

İlçe nüfusu: 171.035

Zonguldak - Ereğli

Zonguldak - Ereğli

İlçe nüfusu: 175.294

Diyarbakır - Ergani

Diyarbakır - Ergani

İlçe nüfusu: 137.492

Muğla - Fethiye

Muğla - Fethiye

İlçe nüfusu: 177.569

Kocaeli - Gebze

Kocaeli - Gebze

İlçe nüfusu: 407.436

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Hatay - İskenderun

Hatay - İskenderun

İlçe nüfusu: 227.498

Adıyaman - Kahta

Adıyaman - Kahta

İlçe nüfusu: 132.303

Bursa - Osmangazi

Bursa - Osmangazi

İlçe nüfusu: 885.273

Adana - Seyhan

Adana - Seyhan

İlçe nüfusu: 787.771

Şanlıurfa - Siverek

Şanlıurfa - Siverek

İlçe nüfusu: 570.745

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Mersin - Tarsus

Mersin - Tarsus

İlçe nüfusu: 353.469

Mersin - Lüleburgaz

Mersin - Lüleburgaz

Ordu - Ünye

Ordu - Ünye

Hakkari - Yüksekova

Hakkari - Yüksekova

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