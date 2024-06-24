Nüfusa Göre 82. İl Olmaya Çok Yakın İlçeler Belli Oldu: Listede İstanbul'dan 3 İlçe Yer Alıyor
Nüfusa Göre 82. İl Olmaya Çok Yakın İlçeler Belli Oldu: Listede İstanbul'dan 3 İlçe Yer Alıyor
Ülkemizde il statüsü kazanabilmek için belirli kriterler bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması gibi bazı şart aranıyor. Bunun yanı sıra, şehirleşme düzeyi, ulaşım olanakları gibi faktörler de değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.
İşte TÜİK'in verilerine göre 82. il olmaya aday ilçeler...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda "100 il bin ilçe" teklifiyle çok konuşulmuştu. Dikkat çeken açıklama sonrası il olmaya aday ilçeler listesi sık sık gündeme geliyor.
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İşte TÜİK'in nüfus yoğunluğu verileriyle 82. il olmaya aday 22 ilçe:
Manisa - Akhisar
Antalya - Alanya
İstanbul - Bağcılar
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İstanbul - Esenyurt
İstanbul - Küçükçekmece
Balıkesir - Bandırma
Şırnak - Cizre
Ankara - Çankaya
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Van - Erciş
Zonguldak - Ereğli
Diyarbakır - Ergani
Muğla - Fethiye
Kocaeli - Gebze
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Hatay - İskenderun
Adıyaman - Kahta
Bursa - Osmangazi
Adana - Seyhan
Şanlıurfa - Siverek
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Mersin - Tarsus
Mersin - Lüleburgaz
Ordu - Ünye
Hakkari - Yüksekova
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