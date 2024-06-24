Mizahşörler İş Başında: 'Afrodit'ten Volkan Sütçüoğlu'na Sosyal Medyada En İyi Tişört Yarışı

Sosyal medyada başlatılan en iyi tişört akımına dahil olan Twitter kullancıları, giydikleri tişörtlerle yaratıcılıklarını gösterdi. Mizahşörlerin paylaşımlarında en çok göze çarpan ise her bölümde tişörtleriyle dikkat çeken ve yıllar geçse de unutulmayan Avrupa Yakası'nın Volkan'ı oldu. Banu Alkan baskılı tişörtler de yine Sütçüoğlu kadar öne çıkanlardan oldu. Bakalım size en çok hangi paylaşım hitap edecek...