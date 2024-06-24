Mizahşörler İş Başında: 'Afrodit'ten Volkan Sütçüoğlu'na Sosyal Medyada En İyi Tişört Yarışı
Mizahşörler İş Başında: 'Afrodit'ten Volkan Sütçüoğlu'na Sosyal Medyada En İyi Tişört Yarışı
Sosyal medyada başlatılan en iyi tişört akımına dahil olan Twitter kullancıları, giydikleri tişörtlerle yaratıcılıklarını gösterdi. Mizahşörlerin paylaşımlarında en çok göze çarpan ise her bölümde tişörtleriyle dikkat çeken ve yıllar geçse de unutulmayan Avrupa Yakası'nın Volkan'ı oldu. Banu Alkan baskılı tişörtler de yine Sütçüoğlu kadar öne çıkanlardan oldu. Bakalım size en çok hangi paylaşım hitap edecek...
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Twitter'da sık sık gündemin nabzını tutan akımlar ortaya çıkıyor.
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Bu kez de bir kullanıcı en iyi tişört akımı çıkardı. Ortaya birbirinden ilginç yanıtlar çıktı:
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