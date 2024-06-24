Dünyanın En Pahalı Şehri Tokyo'da Ödenen Hesabın TL Karşılığı Sinirlerinizi Biraz Bozabilir
Dünyanın En Pahalı Şehri Tokyo'da Ödenen Hesabın TL Karşılığı Sinirlerinizi Biraz Bozabilir
Adisyonların havada uçuştuğu şu günlerde bir hesap da Tokyo'dan geldi. Dünyanın en pahalı şehri olarak bilinen Tokyo'da ödenen hesap, Türkiye'den bakınca can sıkıyor.
Instagram kaynak: Mahmut Zaimoğlu
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Yaz gelince Bodrum'daki lahmacun fiyatları konuşulmadan olmaz biliyorsunuz. Ama bu sene öyle bir oldu ki, sahil kentlerindeki mekanların menüleri neredeyse Bodrum'daki fahiş fiyatlı lahmacunu unutturdu.
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Enflasyonu iliklerimize kadar hissettiğimiz şu günlerde, vizesini alabilen Yunan adalarına doğru yola çıktı. Euro'nun TL karşısındaki yükselişine rağmen Yunan adaları hala daha Türkiye'ye göre makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz gün Midilli Adası'na tatile giden bir vatandaş, şu sofraya 65 Euro yani 2200 TL ödediğini paylaşmıştı.
Bu da Midilli Adası'ndaki o hesap 👇
Şimdiki ise biraz daha şaşırtıcı. Mahmut Zaimoğlu isimli gezgin, dünyanın en pahalı şehri olan Tokyo'dan bir adisyon paylaştı.
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Adisyon şu ama tabii Japonca bilmediğimiz için hemen alt tarafa geçelim...
Bu da adisyonun Türkçe açıklaması da böyle. Dünyanın en pahalı şehir olan Tokyo'da bu yenilip içilenlerin TL karşılığı ise 2 kişi 800 TL... Biraz sinir bozucu değil mi?
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