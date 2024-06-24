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Dünyanın En Pahalı Şehri Tokyo'da Ödenen Hesabın TL Karşılığı Sinirlerinizi Biraz Bozabilir

Dünyanın En Pahalı Şehri Tokyo'da Ödenen Hesabın TL Karşılığı Sinirlerinizi Biraz Bozabilir

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.06.2024 - 10:52 Son Güncelleme: 24.06.2024 - 10:53

Adisyonların havada uçuştuğu şu günlerde bir hesap da Tokyo'dan geldi. Dünyanın en pahalı şehri olarak bilinen Tokyo'da ödenen hesap, Türkiye'den bakınca can sıkıyor.

Instagram kaynak: Mahmut Zaimoğlu

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Yaz gelince Bodrum'daki lahmacun fiyatları konuşulmadan olmaz biliyorsunuz. Ama bu sene öyle bir oldu ki, sahil kentlerindeki mekanların menüleri neredeyse Bodrum'daki fahiş fiyatlı lahmacunu unutturdu.

Yaz gelince Bodrum'daki lahmacun fiyatları konuşulmadan olmaz biliyorsunuz. Ama bu sene öyle bir oldu ki, sahil kentlerindeki mekanların menüleri neredeyse Bodrum'daki fahiş fiyatlı lahmacunu unutturdu.

Enflasyonu iliklerimize kadar hissettiğimiz şu günlerde, vizesini alabilen Yunan adalarına doğru yola çıktı. Euro'nun TL karşısındaki yükselişine rağmen Yunan adaları hala daha Türkiye'ye göre makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Enflasyonu iliklerimize kadar hissettiğimiz şu günlerde, vizesini alabilen Yunan adalarına doğru yola çıktı. Euro'nun TL karşısındaki yükselişine rağmen Yunan adaları hala daha Türkiye'ye göre makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün Midilli Adası'na tatile giden bir vatandaş, şu sofraya 65 Euro yani 2200 TL ödediğini paylaşmıştı.

Geçtiğimiz gün Midilli Adası'na tatile giden bir vatandaş, şu sofraya 65 Euro yani 2200 TL ödediğini paylaşmıştı.

Bu da Midilli Adası'ndaki o hesap 👇

Bu da Midilli Adası'ndaki o hesap 👇

Şimdiki ise biraz daha şaşırtıcı. Mahmut Zaimoğlu isimli gezgin, dünyanın en pahalı şehri olan Tokyo'dan bir adisyon paylaştı.

Şimdiki ise biraz daha şaşırtıcı. Mahmut Zaimoğlu isimli gezgin, dünyanın en pahalı şehri olan Tokyo'dan bir adisyon paylaştı.
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Adisyon şu ama tabii Japonca bilmediğimiz için hemen alt tarafa geçelim...

Adisyon şu ama tabii Japonca bilmediğimiz için hemen alt tarafa geçelim...

Bu da adisyonun Türkçe açıklaması da böyle. Dünyanın en pahalı şehir olan Tokyo'da bu yenilip içilenlerin TL karşılığı ise 2 kişi 800 TL... Biraz sinir bozucu değil mi?

Bu da adisyonun Türkçe açıklaması da böyle. Dünyanın en pahalı şehir olan Tokyo'da bu yenilip içilenlerin TL karşılığı ise 2 kişi 800 TL... Biraz sinir bozucu değil mi?
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