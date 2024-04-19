Nostalji Damarınıza Basacak Retro Korku Oyunu PlayStation 4 ve 5 İçin Çıktı!
Nostalji Damarınıza Basacak Retro Korku Oyunu PlayStation 4 ve 5 İçin Çıktı!
2007 yılında Nintendo konsollarına özel olarak piyasaya sürülen korku oyunu, PlayStation 4 ve 5 için çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir zamanların klasiği Dementium: The Ward, PlayStation için çıktı!
Tekinsiz bir hastanede yalnızsınız.
Dementium, Silent Hill etkisi ile geliştirilmiş bir oyun.
Dementium: The Ward, PlayStation Store'da çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın