Nostalji Damarınıza Basacak Retro Korku Oyunu PlayStation 4 ve 5 İçin Çıktı!

Dementium, PlayStation 4 ve 5 için 19 Nisan tarihinde piyasaya sürüldü. Oyunda 1080P ve 60 FPS seçenekleri mevcut.. Daha retro bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için ise 240P çözünürlüğünde bir 3DS modu da bulunuyor. Oyunun Türkiye satış fiyatı ise 479 TL olarak belirlendi.