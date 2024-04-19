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Nostalji Damarınıza Basacak Retro Korku Oyunu PlayStation 4 ve 5 İçin Çıktı!

Nostalji Damarınıza Basacak Retro Korku Oyunu PlayStation 4 ve 5 İçin Çıktı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 17:59

2007 yılında Nintendo konsollarına özel olarak piyasaya sürülen korku oyunu, PlayStation 4 ve 5 için çıktı.

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Bir zamanların klasiği Dementium: The Ward, PlayStation için çıktı!

Bir zamanların klasiği Dementium: The Ward, PlayStation için çıktı!

2007 yılında Nintendo DS için özel olarak çıkan yapım, aradan geçen 17 yılın ardından farklı konsollarda. Birinci şahıs kamera açısına sahip olan oyun, hayatta kalma korku ögelerini yoğun olarak barındırıyor.

Tekinsiz bir hastanede yalnızsınız.

Tekinsiz bir hastanede yalnızsınız.

Dementium, sizleri hastane koridorlarında korkutmayı amaçlıyor. Ana karakterimiz William Redmoor. William, yaşadığı hafıza kaybının ardından hastanede uyanır ve korku dolu macerası başlar. Bu hastanede neler olduğunu çözmek ve tabii buradan kurtulmak ise William'ın en büyük amacı.

Dementium, Silent Hill etkisi ile geliştirilmiş bir oyun.

Dementium, Silent Hill etkisi ile geliştirilmiş bir oyun.

Silent Hill oyunlarının, korku yapımlarına verdiği ilham kaynağı günümüzde bile devam ediyor. Dementium'da Silent Hill etkisinde kalmış ve ona benzeyen bir yapıya sahip. Oyun içerisinde birçok bulmaca ve psikolojik korku ögeleri mevcut.

Dementium: The Ward, PlayStation Store'da çıktı.

Dementium: The Ward, PlayStation Store'da çıktı.

Dementium, PlayStation 4 ve 5 için 19 Nisan tarihinde piyasaya sürüldü. Oyunda 1080P ve 60 FPS seçenekleri mevcut.. Daha retro bir deneyim yaşamak isteyen oyuncular için ise 240P çözünürlüğünde bir 3DS modu da bulunuyor. Oyunun Türkiye satış fiyatı ise 479 TL olarak belirlendi.

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