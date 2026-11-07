North West ve Üvey Annesi Bianca Censori'nin Defile Pozları Goygoy Çıkardı!

Kim Kardashian ve Kanye West'in 13 yaşındaki kızı North West, sosyal medya videolarında ve katıldığı etkinliklerde kendi tarzıyla öne çıkıyor. Bir süredir mavi saçlarıyla gördüğümüz North, babasının 4 Kasım'da Los Angeles'ta düzenlenen Yeezy Season 01 defilesinde bu görünümü daha da ileri taşıdı. Dizlerine kadar uzanan mavi saçlarını, uzun ve bol kesimli siyah bir montla tamamladı.

Defile, Kanye West için de ayrı bir anlam taşıyordu. Dört yıl aradan sonra ilk Yeezy defilesini düzenleyen West'e çocukları da eşlik etti. North'un geceden paylaşılan kareleri arasında ise üvey annesi Bianca Censori'yle verdiği pozlar öne çıktı.