North West ve Üvey Annesi Bianca Censori'nin Defile Pozları Goygoy Çıkardı!
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Kanye West'in Los Angeles'taki Yeezy defilesinden sosyal medyaya en çok yakışan malzeme, kızı North West ile eşi Bianca Censori'nin yan yana verdiği pozlar oldu. Uzun mavi saçları ve siyah kombiniyle objektif karşısına geçen North'a, bej tonları tercih eden üvey annesi eşlik etti. İkilinin birbirinden farklı tarzları aynı karede buluşunca goygoy da gecikmedi!
Kim Kardashian ve Kanye West'in en büyük kızı North West, moda tercihleriyle de dikkat çekiyor.
Kanye West'le 2022'de evlenen Bianca Censori, defileye North'la birlikte damga vurdu.
North ile Bianca'nın birlikte poz verdiği kareler, sosyal medyada goygoy konusu oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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