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North West ve Üvey Annesi Bianca Censori'nin Defile Pozları Goygoy Çıkardı!

North West ve Üvey Annesi Bianca Censori'nin Defile Pozları Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
07.11.2026 - 15:00
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Kanye West'in Los Angeles'taki Yeezy defilesinden sosyal medyaya en çok yakışan malzeme, kızı North West ile eşi Bianca Censori'nin yan yana verdiği pozlar oldu. Uzun mavi saçları ve siyah kombiniyle objektif karşısına geçen North'a, bej tonları tercih eden üvey annesi eşlik etti. İkilinin birbirinden farklı tarzları aynı karede buluşunca goygoy da gecikmedi!

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Kim Kardashian ve Kanye West'in en büyük kızı North West, moda tercihleriyle de dikkat çekiyor.

Kim Kardashian ve Kanye West'in en büyük kızı North West, moda tercihleriyle de dikkat çekiyor.

Kim Kardashian ve Kanye West'in 13 yaşındaki kızı North West, sosyal medya videolarında ve katıldığı etkinliklerde kendi tarzıyla öne çıkıyor. Bir süredir mavi saçlarıyla gördüğümüz North, babasının 4 Kasım'da Los Angeles'ta düzenlenen Yeezy Season 01 defilesinde bu görünümü daha da ileri taşıdı. Dizlerine kadar uzanan mavi saçlarını, uzun ve bol kesimli siyah bir montla tamamladı.

Defile, Kanye West için de ayrı bir anlam taşıyordu. Dört yıl aradan sonra ilk Yeezy defilesini düzenleyen West'e çocukları da eşlik etti. North'un geceden paylaşılan kareleri arasında ise üvey annesi Bianca Censori'yle verdiği pozlar öne çıktı.

Kanye West'le 2022'de evlenen Bianca Censori, defileye North'la birlikte damga vurdu.

Kanye West'le 2022'de evlenen Bianca Censori, defileye North'la birlikte damga vurdu.

Mimari tasarım alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bianca Censori, Kanye West ile Aralık 2022'de evlendi. West'le birlikte katıldığı etkinliklerde kıyafet tercihleri sık sık konuşulan Censori, bu kez Yeezy defilesinde North'la aynı karedeydi.

North baştan aşağı siyah giyinirken Bianca, bej tulumunu aynı tonlardaki çizmelerle tamamladı. North'un uzun mavi saçları ve bol montuyla Bianca'nın kahverengi saçları ve vücuda oturan kombini yan yana gelince, defileden çıkan fotoğrafın havasını da bu fark belirledi.

North ile Bianca'nın birlikte poz verdiği kareler, sosyal medyada goygoy konusu oldu.

North ile Bianca'nın birlikte poz verdiği kareler, sosyal medyada goygoy konusu oldu.

İkilinin yan yana verdiği pozlara bakınca goygoyun nereden çıktığını anlamak zor değil. Bir tarafta mavi saçları siyah montunun üzerinden uzanan North, diğer tarafta tepeden tırnağa bej giyinen Bianca var. İki ayrı moda dünyasından çıkmış gibi duran ikili, bir de objektife aynı ciddiyetle bakınca fotoğraflar gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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