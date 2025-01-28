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Nijeryalı Gazeteci Türk Meslektaşlarının Transfer İddialarına Dayanamayıp Yorum Yaptı

Nijeryalı Gazeteci Türk Meslektaşlarının Transfer İddialarına Dayanamayıp Yorum Yaptı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.01.2025 - 20:12

Futbol dünyasının olmazsa olmazlarından biri transfer dedikoduları. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok gazeteci, bazen imkansız oyuncuları kulüplerle ilişkilendirebiliyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da dikkat çekici performansa imza atan Ahmed Kutucu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olmuştu.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da dikkat çekici performansa imza atan Ahmed Kutucu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için İstanbul ekibine 6 milyon euro bonservis ücreti ödeneceğini açıklamıştı.

Ahmed dışında henüz kadrosuna başka takviye yapmayan Süper Lig liderinin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken bomba bir iddia geldi.

Ahmed dışında henüz kadrosuna başka takviye yapmayan Süper Lig liderinin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken bomba bir iddia geldi.

Dursun Özbek başkanlığındaki kulübün forvet hattını güçlendirmek istediği belirtildi.

Radyospor'dan Mustafa Özgür Sancar: “Galatasaray, Bayer Leverkusen’in forveti Victor Boniface ile ilgileniyor.” dedi.

Radyospor'dan Mustafa Özgür Sancar: “Galatasaray, Bayer Leverkusen’in forveti Victor Boniface ile ilgileniyor.” dedi.

İddia büyük yankı uyandırdı. Dış basında da dikkat çekti.

Osimhen'in yakın arkadaşı gazeteci Buchi Laba, sosyal medya hesabından habere yönelik paylaşımda bulundu, tepki gösterdi.

Osimhen'in yakın arkadaşı gazeteci Buchi Laba, sosyal medya hesabından habere yönelik paylaşımda bulundu, tepki gösterdi.
twitter.com

'Bu Türk gazeteciler her sabah uyanıp rastgele oyuncuları seçip Galatasaray’a mı bağlıyorlar? Her gün... Farklı bir oyuncu ve taraftarlar heyecanlanıyor! Sanki taraftarlar bu yalanları seviyor!'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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