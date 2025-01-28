Nijeryalı Gazeteci Türk Meslektaşlarının Transfer İddialarına Dayanamayıp Yorum Yaptı
Nijeryalı Gazeteci Türk Meslektaşlarının Transfer İddialarına Dayanamayıp Yorum Yaptı
Futbol dünyasının olmazsa olmazlarından biri transfer dedikoduları. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok gazeteci, bazen imkansız oyuncuları kulüplerle ilişkilendirebiliyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da dikkat çekici performansa imza atan Ahmed Kutucu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transfer olmuştu.
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Ahmed dışında henüz kadrosuna başka takviye yapmayan Süper Lig liderinin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken bomba bir iddia geldi.
Radyospor'dan Mustafa Özgür Sancar: “Galatasaray, Bayer Leverkusen’in forveti Victor Boniface ile ilgileniyor.” dedi.
Osimhen'in yakın arkadaşı gazeteci Buchi Laba, sosyal medya hesabından habere yönelik paylaşımda bulundu, tepki gösterdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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