Nijeryalı Gazeteci Türk Meslektaşlarının Transfer İddialarına Dayanamayıp Yorum Yaptı

Futbol dünyasının olmazsa olmazlarından biri transfer dedikoduları. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok gazeteci, bazen imkansız oyuncuları kulüplerle ilişkilendirebiliyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in yakın arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba, bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.