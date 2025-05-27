Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Mesajı Taraftarından Büyük Alkış Aldı

'THY Euroleague şampiyonuyuz. Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık ama bu sadece bir kupanın değil, bir duruşun, bir inancın ve bir karakterin zaferi. Bu başarı, sadece bir koçun taktiğiyle ya da oyuncuların yeteneğiyle gelmedi. Bu seviyeye, yalnızca sportif başarıyla gelinmez. Bu başarı; inanan bir takımın, vazgeçmeyen bir camianın ve her zaman yanımızda olan siz büyük taraftarımızın eseridir. Bu kupa, Fenerbahçe'nin sahip olduğu değerleriyle kazanıldı, sadece oynayarak değil. Çok çalışarak, birbirimize inanarak, asla dağılmayarak, vefayı unutmadan, birlikle, omuz omuza yürüyerek ve adil olarak… Fenerbahçe, sadece bir kulüp değil; bir tavır, duruş ve ilkedir. Büyük önder, büyük lider Atatürk'ün de dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' ve 'Zafer bir inanç işidir, inanmayanların zaferi yoktur'.'