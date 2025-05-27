onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Mesajı Taraftarından Büyük Alkış Aldı

Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Mesajı Taraftarından Büyük Alkış Aldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
27.05.2025 - 23:37

Fenerbahçe Beko’nun bu sezona damga vuran, EuroLeague Final Four’da MVP seçilen yıldız ismi Nigel Hayes-Davis, Bağdat Caddesi’ndeki şampiyonluk kutlamasında Türkçe bir konuşma yaptı. ABD’li oyuncu, konuşmasını Atatürk’ün sözleriyle tamamladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Büyük önder Atatürk’ün dediği gibi: Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Zafer bir inanç işidir; inanmayanların zaferi yoktur.” Fenerbahçe!”

Hayes'in cep telefonundan okuduğu konuşmasında yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde:

Hayes'in cep telefonundan okuduğu konuşmasında yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde:

'THY Euroleague şampiyonuyuz. Avrupa'nın en büyük kupasını kazandık ama bu sadece bir kupanın değil, bir duruşun, bir inancın ve bir karakterin zaferi. Bu başarı, sadece bir koçun taktiğiyle ya da oyuncuların yeteneğiyle gelmedi. Bu seviyeye, yalnızca sportif başarıyla gelinmez. Bu başarı; inanan bir takımın, vazgeçmeyen bir camianın ve her zaman yanımızda olan siz büyük taraftarımızın eseridir. Bu kupa, Fenerbahçe'nin sahip olduğu değerleriyle kazanıldı, sadece oynayarak değil. Çok çalışarak, birbirimize inanarak, asla dağılmayarak, vefayı unutmadan, birlikle, omuz omuza yürüyerek ve adil olarak… Fenerbahçe, sadece bir kulüp değil; bir tavır, duruş ve ilkedir. Büyük önder, büyük lider Atatürk'ün de dediği gibi 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' ve 'Zafer bir inanç işidir, inanmayanların zaferi yoktur'.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın