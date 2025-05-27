Nigel Hayes-Davis'in Türkçe Mesajı Taraftarından Büyük Alkış Aldı
Fenerbahçe Beko’nun bu sezona damga vuran, EuroLeague Final Four’da MVP seçilen yıldız ismi Nigel Hayes-Davis, Bağdat Caddesi’ndeki şampiyonluk kutlamasında Türkçe bir konuşma yaptı. ABD’li oyuncu, konuşmasını Atatürk’ün sözleriyle tamamladı.
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“Büyük önder Atatürk’ün dediği gibi: Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Zafer bir inanç işidir; inanmayanların zaferi yoktur.” Fenerbahçe!”
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Hayes'in cep telefonundan okuduğu konuşmasında yer alan ifadelerin tamamı şu şekilde:
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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