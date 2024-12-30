Nicole Kidman'ın Babygirl Filminin Yönetmeni Cinsel İçerikli Sahnelerin Altından Nasıl Kalktığını Açıkladı

'Ben buna gerçekten karşıyım. Ayrıca, 'Hayır, oyuncularım yakınlık koordinatörü istemedi' diyen insanlara da karşıyım. Bunun hiçbir anlamı yok. Bu aynı zamanda bir yönetmen olarak sizin ve herkesin güvenliği için. Ya bir yanlış anlaşılma olursa? Sette böyle bir kişinin olması harika bir şey. Ve eğer yeterince yaratıcı ve yetenekli bir yönetmenseniz, bunu başarabilirsiniz. Bana güvenin. Sadece kendi rahatsızlığınıza biraz katlanmanız gerekiyor ve sonra yepyeni bir yaratıcılık ve olasılıklar dünyasını keşfedeceksiniz.'