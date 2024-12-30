Nicole Kidman'ın Babygirl Filminin Yönetmeni Cinsel İçerikli Sahnelerin Altından Nasıl Kalktığını Açıkladı
Nicole Kidman'ın Babygirl Filminin Yönetmeni Cinsel İçerikli Sahnelerin Altından Nasıl Kalktığını Açıkladı
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/751382/...
Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrollerini oynadığı Babygirl filmi alışılagelmişin dışında bir tarza sahip. Filmde güçlü bir CEO, kendisinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlamasıyla kariyerini ve ailesini tehlikeye atması işleniyor. Filmde yer alan cinsel içerikli sahnelerle ilgili daha önce Nicole Kidman, '57 yaşında bir cinsel varlık olarak görülmek güzeldi.' açıklaması yapmıştı. Filmin yönetmeni Halina Reijn, cinsel içerikli sahnelerin altından nasıl kalktıklarını anlattı.
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Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrollerinde oynadığı Babygirl'de, güçlü bir CEO'nun, kendisinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlamasıyla yaşadıkları anlatılıyor.
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Filmde geçen cinsel içerikli sahnelerle ilgili Nicole Kidman daha önce "Hayati önem taşıyor." demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "57 yaşında bir cinsel varlık olarak görülmek güzeldi"
Filmin senarist ve yönetmeni Halina Reijn, yakınlık koordinatörü Lizzy Talbot'un varlığının, filmde "çok daha riskli" seks sahnelerinin altından başarıyla kalkmalarını sağladığını dile getirdi.
Hollandalı sinemacı, IndieWire'a verdiği röportajda "Çok daha riskli görünen, daha uç seks sahnelerini yakınlık koordinatörleri sayesinde elde edebilirsiniz. 'Hayır, bırakın oyuncular kendileri bulsun' diye düşünmek, cinselliğin ne olduğuna ve ona nasıl yaklaşılacağına dair çok antika bir fikir" diyerek sözlerine şunları ekledi:
25 Aralık'ta ABD'de vizyona giren film, Türkiye'de 25 Ocak'ta sinemalarda olacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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