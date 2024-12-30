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Nicole Kidman'ın Babygirl Filminin Yönetmeni Cinsel İçerikli Sahnelerin Altından Nasıl Kalktığını Açıkladı

Nicole Kidman'ın Babygirl Filminin Yönetmeni Cinsel İçerikli Sahnelerin Altından Nasıl Kalktığını Açıkladı

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.12.2024 - 18:17

Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrollerini oynadığı Babygirl filmi alışılagelmişin dışında bir tarza sahip. Filmde güçlü bir CEO, kendisinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlamasıyla kariyerini ve ailesini tehlikeye atması işleniyor. Filmde yer alan cinsel içerikli sahnelerle ilgili daha önce Nicole Kidman, '57 yaşında bir cinsel varlık olarak görülmek güzeldi.' açıklaması yapmıştı. Filmin yönetmeni Halina Reijn, cinsel içerikli sahnelerin altından nasıl kalktıklarını anlattı.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/751382/...
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Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrollerinde oynadığı Babygirl'de, güçlü bir CEO'nun, kendisinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlamasıyla yaşadıkları anlatılıyor.

Nicole Kidman ve Harris Dickinson'ın başrollerinde oynadığı Babygirl'de, güçlü bir CEO'nun, kendisinden çok daha genç stajyeri ile ateşli bir ilişki yaşamaya başlamasıyla yaşadıkları anlatılıyor.

Filmde geçen cinsel içerikli sahnelerle ilgili Nicole Kidman daha önce "Hayati önem taşıyor." demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "57 yaşında bir cinsel varlık olarak görülmek güzeldi"

Filmde geçen cinsel içerikli sahnelerle ilgili Nicole Kidman daha önce "Hayati önem taşıyor." demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "57 yaşında bir cinsel varlık olarak görülmek güzeldi"

Filmin senarist ve yönetmeni Halina Reijn, yakınlık koordinatörü Lizzy Talbot'un varlığının, filmde "çok daha riskli" seks sahnelerinin altından başarıyla kalkmalarını sağladığını dile getirdi.

Filmin senarist ve yönetmeni Halina Reijn, yakınlık koordinatörü Lizzy Talbot'un varlığının, filmde "çok daha riskli" seks sahnelerinin altından başarıyla kalkmalarını sağladığını dile getirdi.

Hollandalı sinemacı, IndieWire'a verdiği röportajda "Çok daha riskli görünen, daha uç seks sahnelerini yakınlık koordinatörleri sayesinde elde edebilirsiniz. 'Hayır, bırakın oyuncular kendileri bulsun' diye düşünmek, cinselliğin ne olduğuna ve ona nasıl yaklaşılacağına dair çok antika bir fikir" diyerek sözlerine şunları ekledi:

Hollandalı sinemacı, IndieWire'a verdiği röportajda "Çok daha riskli görünen, daha uç seks sahnelerini yakınlık koordinatörleri sayesinde elde edebilirsiniz. 'Hayır, bırakın oyuncular kendileri bulsun' diye düşünmek, cinselliğin ne olduğuna ve ona nasıl yaklaşılacağına dair çok antika bir fikir" diyerek sözlerine şunları ekledi:

'Ben buna gerçekten karşıyım. Ayrıca, 'Hayır, oyuncularım yakınlık koordinatörü istemedi' diyen insanlara da karşıyım. Bunun hiçbir anlamı yok. Bu aynı zamanda bir yönetmen olarak sizin ve herkesin güvenliği için. Ya bir yanlış anlaşılma olursa? Sette böyle bir kişinin olması harika bir şey. Ve eğer yeterince yaratıcı ve yetenekli bir yönetmenseniz, bunu başarabilirsiniz. Bana güvenin. Sadece kendi rahatsızlığınıza biraz katlanmanız gerekiyor ve sonra yepyeni bir yaratıcılık ve olasılıklar dünyasını keşfedeceksiniz.'

25 Aralık'ta ABD'de vizyona giren film, Türkiye'de 25 Ocak'ta sinemalarda olacak.

25 Aralık'ta ABD'de vizyona giren film, Türkiye'de 25 Ocak'ta sinemalarda olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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