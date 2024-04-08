New York Depremine Canlı Yayında Yakalanan Yayıncıların Sakinliği Dikkat Çekti
New York Depremine Canlı Yayında Yakalanan Yayıncıların Sakinliği Dikkat Çekti
New York geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük depremlerinden biriyle sarsıldı. 4.8 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan yayıncıların sakinliği ve tepkileri ise 'bizde olsa neler olurdu' sorularını akıllara getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
5 Nisan Cuma günü New York 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu şehrin tarihindeki en büyük depremlerden biri olarak da kayıtlara geçti.
Şehri vuran deprem kameralara da yansırken insanların sakinliği ise dikkat çekti.
Bazı yayıncılar da tam o esnada kamera karşısındaydı. Deprem sırasında verdikleri tepkiler ise kısa sürede viral oldu.
Yayınlarda en çok dikkat çeken şeylerden biri de yayıncıların sakinliklerini korumaları ve yerlerinden dahi kalkmamaları oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda