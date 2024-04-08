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New York Depremine Canlı Yayında Yakalanan Yayıncıların Sakinliği Dikkat Çekti

New York Depremine Canlı Yayında Yakalanan Yayıncıların Sakinliği Dikkat Çekti

Croft
Croft - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 13:11

New York geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük depremlerinden biriyle sarsıldı. 4.8 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan yayıncıların sakinliği ve tepkileri ise 'bizde olsa neler olurdu' sorularını akıllara getirdi.

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5 Nisan Cuma günü New York 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu şehrin tarihindeki en büyük depremlerden biri olarak da kayıtlara geçti.

5 Nisan Cuma günü New York 4.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu şehrin tarihindeki en büyük depremlerden biri olarak da kayıtlara geçti.

Saat 10:20 sularında meydana gelen depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken sarsıntının 2011'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından kentte son yüz yılda yaşanan en büyük deprem olduğu da aktarıldı.

Şehri vuran deprem kameralara da yansırken insanların sakinliği ise dikkat çekti.

Bazı yayıncılar da tam o esnada kamera karşısındaydı. Deprem sırasında verdikleri tepkiler ise kısa sürede viral oldu.

Yayınlarda en çok dikkat çeken şeylerden biri de yayıncıların sakinliklerini korumaları ve yerlerinden dahi kalkmamaları oldu.

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