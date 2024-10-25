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Nevşin Mengü, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başarı Oranlarının Açıklanmasını İstedi

Nevşin Mengü, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başarı Oranlarının Açıklanmasını İstedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
25.10.2024 - 21:19 Son Güncelleme: 25.10.2024 - 21:29

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları dün açıklandı. Gazeteci Nevşin Mengü ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak HMGS başarı oranlarının açıklanması gerektiğini belirtti: “Hukuk eğitiminin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli.”

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 29 Eylül’de gerçekleşti. İlk kez yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 29 Eylül’de gerçekleşti. İlk kez yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Gazeteci Nevşin Mengü HMGS sonuçlarına dair X hesabından bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Nevşin Mengü HMGS sonuçlarına dair X hesabından bir paylaşım yaptı.

Nevşin Mengü’nün paylaşımı şöyle:

Nevşin Mengü’nün paylaşımı şöyle:
twitter.com

ÖSYM ilk kez hukuk mesleklerine giriş sınavı yaptı. Sınav sonuçlarını sınava girenler TC kimlik no ile görebiliyor. 

Sınavda başarı oranları açıklansa keşke. Aldığım duyumlara göre, başarı oranı epey düşük, yüzde 45ler seviyesinde. 

Bu sınavda başarılı olanlar avukatlık stajı için başvuruda bulunabilecek, hakim savcı yardımcılığı sınavına girebilecek

Avukatlık stajına başvurmak için daha önce bir sınav şartı yoktu

Eğer başarı seviyesi gerçekten yüzde 45lerdeyse  hukuk eğitimin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli.”

Mengü’nün paylaşımına bazı kullanıcılar sınavın oldukça kolay olduğunu, yüzde 45 oranında bir başarı oranının ‘skandal’ olabileceğini dile getirdi👇🏻

Mengü’nün paylaşımına bazı kullanıcılar sınavın oldukça kolay olduğunu, yüzde 45 oranında bir başarı oranının ‘skandal’ olabileceğini dile getirdi👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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👇🏻
twitter.com

'Bu konuda edindiğim bilgilere göre sorular da 'normal' hukuk eğitimi almış mezunlar için çok çok basit ve kolaymış.

Hatta bırakın hukuk fakültelerini, içinde hukuk dersi olan diğer sosyal bilim fakülte mezunları bile son hafta bir kaç hukuk test kitabı okusa yüksek not alabilirmiş.

Taşradaki hocası olmayan hukuk fakülteleri ile yurt dışında bulunan ve diploması kabul edilen ticarethane şeklindeki hukuk fakültelerinin çokluğu ve sefaleti ortaya çıkmış oldu.'

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twitter.com

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