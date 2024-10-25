Nevşin Mengü, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başarı Oranlarının Açıklanmasını İstedi
Nevşin Mengü, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başarı Oranlarının Açıklanmasını İstedi
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları dün açıklandı. Gazeteci Nevşin Mengü ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak HMGS başarı oranlarının açıklanması gerektiğini belirtti: “Hukuk eğitiminin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli.”
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 29 Eylül’de gerçekleşti. İlk kez yapılan sınavın sonuçları açıklandı.
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Gazeteci Nevşin Mengü HMGS sonuçlarına dair X hesabından bir paylaşım yaptı.
Nevşin Mengü’nün paylaşımı şöyle:
Mengü’nün paylaşımına bazı kullanıcılar sınavın oldukça kolay olduğunu, yüzde 45 oranında bir başarı oranının ‘skandal’ olabileceğini dile getirdi👇🏻
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