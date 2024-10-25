Nevşin Mengü, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Başarı Oranlarının Açıklanmasını İstedi

'Bu konuda edindiğim bilgilere göre sorular da 'normal' hukuk eğitimi almış mezunlar için çok çok basit ve kolaymış.

Hatta bırakın hukuk fakültelerini, içinde hukuk dersi olan diğer sosyal bilim fakülte mezunları bile son hafta bir kaç hukuk test kitabı okusa yüksek not alabilirmiş.

Taşradaki hocası olmayan hukuk fakülteleri ile yurt dışında bulunan ve diploması kabul edilen ticarethane şeklindeki hukuk fakültelerinin çokluğu ve sefaleti ortaya çıkmış oldu.'