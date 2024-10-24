Nevşin Mengü’den "Öcalan’a Çağrı" Yorumu: “Seviyormuş, Ondan Kızmamış”
Nevşin Mengü’den "Öcalan’a Çağrı" Yorumu: “Seviyormuş, Ondan Kızmamış”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrı tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Nevşin Mengü, “Bahçeli’nin çağrısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi yoktu” haberlerine tepki gösterdi.
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda “Gel, örgütü tasfiye ettiğini Meclis’te yapacağın konuşma ile açıkla” çağrısında bulunmuştu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Bahçeli’nin konuşması sonrasında çağrıya üstü kapalı destek vermişti.
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ise Erdoğan’ın, Bahçeli’nin konuşmasından haberi olmadığını, bu yüzden de destek açıklamasında çekimser kaldığını iddia etmişti.
Gazeteci Nevşin Mengü, “Erdoğan’ın bilgisi yoktu” haberlerine YouTube üzerinden yaptığı yayında tepki gösterdi.
Mengü, Erdoğan’ın Bahçeli’yi sevdiği için bu çağrıya karşı çıkmadığı haberlerinin doğru olmayacağını söyledi.
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Nevşin Mengü’nün açıklaması 👇
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