Nevra Serezli, Tuzlu Kahve Setinde Kapris Olup Olmadığı Sorusunu Yanıtladı

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Serezli'ye, son yıllarda dizi ya da sinemada bu kadar iyi ismin bir arada pek görülmediği hatırlatıldı. Böyle kadrolarda sıkıntı çıkıp çıkmadığı sorusuna usta oyuncunun yanıtı netti: 'Yok, bizde daha henüz çıkmıyor. İnşallah çıkmaz da.'

Serezli'ye göre kalabalık kadronun en büyük avantajı, karşısında güçlü oyuncular bulmak: 'Tabii ki karşında iyi bir aktörle, aktrisle oynuyorsun. Bundan güzel bir şey var mı? Çok değerli insanlarla oynuyorsun. Kavga yok, gürültü yok, stres yok.'

Usta oyuncu, olumlu havanın yalnızca oyuncularla sınırlı olmadığını da vurguladı. Yapımcının ve yönetmenlerin iyi olduğunu, herkesin birbirini tanıyıp sevdiğini anlatan Serezli, 'Pozitif ortam içinde çalışıyoruz. Bence ekrana da yansıyor' dedi.