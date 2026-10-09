article/comments
article/share
Haberler
TV
Nevra Serezli, Tuzlu Kahve Setinde Kapris Olup Olmadığı Sorusunu Yanıtladı

Nevra Serezli, Tuzlu Kahve Setinde Kapris Olup Olmadığı Sorusunu Yanıtladı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 19:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tuzlu Kahve’nin usta oyuncusu Nevra Serezli, yıldızlarla dolu kadronun setteki havasını anlattı. Bu kadar ünlü ismin bir araya geldiği sette kapris olup olmadığı sorulan Serezli, şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. “Kavga yok, gürültü yok, stres yok” diyen usta oyuncu, olası bir kapris karşısında ne yapacağını da 50 yıllık tecrübesiyle yanıtladı.

KAYNAK: Snob Magazin

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuzlu Kahve, Nebahat Çehre'den Şevval Sam'a uzanan kalabalık kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Tuzlu Kahve, Nebahat Çehre'den Şevval Sam'a uzanan kalabalık kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

1 Eylül'de Star TV ekranlarında başlayan Tuzlu Kahve, daha kadrosu açıklanırken bile dikkat çekmişti. Nebahat Çehre, Nevra Serezli, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya ve Şevval Sam'ın yanı sıra Settar Tanrıöğen, Cengiz Bozkurt, Ceren Moray, Yasemin Ergene, Sarp Apak ve Enis Arıkan da aynı hikâyede buluştu.

Salı akşamlarının iddialı yapımlarından biri olan dizi, 6 Ekim'de yayınlanan 6. bölümüyle Total, AB ve ABC1 kategorilerinde günün zirvesinde yer aldı.

Ancak bu kadar çok usta ismin aynı sette buluşması, akıllara ister istemez tek bir soruyu getiriyor: Kamera arkasında kapris var mı?

Kalabalık kadronun dezavantajı sorulunca Nevra Serezli, Tuzlu Kahve setinde şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi.

Kalabalık kadronun dezavantajı sorulunca Nevra Serezli, Tuzlu Kahve setinde şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi.

Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Serezli'ye, son yıllarda dizi ya da sinemada bu kadar iyi ismin bir arada pek görülmediği hatırlatıldı. Böyle kadrolarda sıkıntı çıkıp çıkmadığı sorusuna usta oyuncunun yanıtı netti: 'Yok, bizde daha henüz çıkmıyor. İnşallah çıkmaz da.'

Serezli'ye göre kalabalık kadronun en büyük avantajı, karşısında güçlü oyuncular bulmak: 'Tabii ki karşında iyi bir aktörle, aktrisle oynuyorsun. Bundan güzel bir şey var mı? Çok değerli insanlarla oynuyorsun. Kavga yok, gürültü yok, stres yok.'

Usta oyuncu, olumlu havanın yalnızca oyuncularla sınırlı olmadığını da vurguladı. Yapımcının ve yönetmenlerin iyi olduğunu, herkesin birbirini tanıyıp sevdiğini anlatan Serezli, 'Pozitif ortam içinde çalışıyoruz. Bence ekrana da yansıyor' dedi.

"Yumruğumu masaya vururum" der misiniz sorusuna ise Nevra Serezli, 50 yıllık meslek hayatını hatırlatarak yanıt verdi.

"Yumruğumu masaya vururum" der misiniz sorusuna ise Nevra Serezli, 50 yıllık meslek hayatını hatırlatarak yanıt verdi.

Muhabirlerin 'Yani kaprisler olmuyor?' sorusunu da 'Yok, şu ana kadar hiç yok' diyerek kısa kesen Serezli, bir gün böyle bir durumla karşılaşırsa sert çıkıp çıkmayacağı sorulunca da gayet sakindi.

'Yok, ben zaten 50 senedir kimlerle kimlerle çalıştım. Onun için ben çok alışkınım, idare ederim' diyen usta oyuncu, yıllar içinde pek çok farklı ekip ve karakterle çalışmanın kendisine bu konuda epey tecrübe kazandırdığını ima etti.

Nevra Serezli kısa süre önce de rol arkadaşı Şevval Sam'ın Candan karakteri için kullandığı şiveye gelen eleştirilere yanıt vermiş, Sam'ın işini şansa bırakmayan bir oyuncu olduğunu söylemişti.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın