Nevra Serezli, Tuzlu Kahve Setinde Kapris Olup Olmadığı Sorusunu Yanıtladı
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Tuzlu Kahve’nin usta oyuncusu Nevra Serezli, yıldızlarla dolu kadronun setteki havasını anlattı. Bu kadar ünlü ismin bir araya geldiği sette kapris olup olmadığı sorulan Serezli, şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi. “Kavga yok, gürültü yok, stres yok” diyen usta oyuncu, olası bir kapris karşısında ne yapacağını da 50 yıllık tecrübesiyle yanıtladı.
KAYNAK: Snob Magazin
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Tuzlu Kahve, Nebahat Çehre'den Şevval Sam'a uzanan kalabalık kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.
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Kalabalık kadronun dezavantajı sorulunca Nevra Serezli, Tuzlu Kahve setinde şu ana kadar hiçbir sorun yaşanmadığını söyledi.
"Yumruğumu masaya vururum" der misiniz sorusuna ise Nevra Serezli, 50 yıllık meslek hayatını hatırlatarak yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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