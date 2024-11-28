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Netflix’in Ünlü Şovunda Yer Almıştı: Olga Bednarska Ülkeye Uyuşturucu Sokmak İsterken Yakalandı

Netflix’in Ünlü Şovunda Yer Almıştı: Olga Bednarska Ülkeye Uyuşturucu Sokmak İsterken Yakalandı

Netflix
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.11.2024 - 13:06

Netflix’te yayınlanan Too Hot to Handle isimli şov programında yer alarak ismini duyuran Olga Bednarska, İngiltere’ye yaklaşık 40 kilogram uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı. Ünlü isim, taşıdıklarının uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia etti ancak 20 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 2 yıl süreyle ertelenen Olga Bednarska, serbest kaldı.

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Polonyalı sosyal medya fenomeni Olga Bednarska, Netflix’te yayınlanan Too Hot to Handle isimli şov programında yer alan ünlülerden biriydi. Bednarska, bu sefer ise uyuşturucu tacirliği ile gündemde.

Polonyalı sosyal medya fenomeni Olga Bednarska, Netflix’te yayınlanan Too Hot to Handle isimli şov programında yer alan ünlülerden biriydi. Bednarska, bu sefer ise uyuşturucu tacirliği ile gündemde.

Alain Türkçe’de yer alan habere göre, Manchester Havaalanı’nda polis tarafından durdurulan Olga Bednarska’nın valizlerinden değeri 150 bin pound olan uyuşturucu yakalandı.

Alain Türkçe’de yer alan habere göre, Manchester Havaalanı’nda polis tarafından durdurulan Olga Bednarska’nın valizlerinden değeri 150 bin pound olan uyuşturucu yakalandı.

Kaynak

Ünlü oyuncu, valizleri ‘Tex’ isimli bir arkadaşı için taşıdığını ve içlerinde tasarım kıyafetler ve saatler olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu, valizleri ‘Tex’ isimli bir arkadaşı için taşıdığını ve içlerinde tasarım kıyafetler ve saatler olduğunu düşündüğünü söyledi.

Olga Bednarska, polisę verdiği ifadede 16 bin poundluk borçları nedeniyle valizleri taşımayı kabul ettiğini belirtti.

Olga Bednarska, polisę verdiği ifadede 16 bin poundluk borçları nedeniyle valizleri taşımayı kabul ettiğini belirtti.

Olga Bednarska, suçlamaları kabul etmesi ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedeniyle mahkeme tarafından 20 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza, 2 yıl süreyle ertelendi. Ayrıca Bednarska’nın 15 günlük bir rehabilitasyon programına katılması şart koşuldu.

Olga Bednarska, suçlamaları kabul etmesi ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedeniyle mahkeme tarafından 20 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza, 2 yıl süreyle ertelendi. Ayrıca Bednarska’nın 15 günlük bir rehabilitasyon programına katılması şart koşuldu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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