Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?
Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammı için adeta nefesini tuttu. 17 bin 2 TL olan asgari ücret yeni yılda zamlanacak. Zammın belirlenmesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu önemli rol oynuyor. Bu komisyonun bir araya gelmesiyle resmi süreç başlayacak. Zam pazarlığı yapılacak ve belirlenen zam oranı kamuoyuyla paylaşılacak.
Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı ne olacak?
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Yeni yıl yaklaşırken ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi asgari ücret oldu. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025’te zam yapılacak. Kulislerde en az yüzde 30 zam konuşulurken bu ücretin belirlenmesinde kritik rol Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nedir?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?
Asgari Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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