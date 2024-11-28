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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.11.2024 - 12:26

Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammı için adeta nefesini tuttu. 17 bin 2 TL olan asgari ücret yeni yılda zamlanacak. Zammın belirlenmesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu önemli rol oynuyor. Bu komisyonun bir araya gelmesiyle resmi süreç başlayacak. Zam pazarlığı yapılacak ve belirlenen zam oranı kamuoyuyla paylaşılacak. 

Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı ne olacak?

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Yeni yıl yaklaşırken ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi asgari ücret oldu. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025’te zam yapılacak. Kulislerde en az yüzde 30 zam konuşulurken bu ücretin belirlenmesinde kritik rol Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda.

Yeni yıl yaklaşırken ekonomi gündeminin bir numaralı maddesi asgari ücret oldu. 17 bin 2 TL olan asgari ücrete 2025’te zam yapılacak. Kulislerde en az yüzde 30 zam konuşulurken bu ücretin belirlenmesinde kritik rol Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda.

Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu kimlerden oluşuyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı ne olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nedir?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Nedir?

Asgari ücret zammının belirlenmesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu önemli rol oynuyor. Bu komisyon aralık ayında belirli bir tarihte toplanıyor. Komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği üyelere, işçi ve işveren temsilcileri yer alıyor. 

Komisyonda yer alan üyeler oy çokluğuyla zamma karar veriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari ücret zammı her yeni yıl ocak ayında belirleniyor. Bu zammın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her sene aralık ayında toplanıyor. 

2025 asgari ücret zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman bir araya geleceği merak ediliyor.

Komisyonun aralık ayında 3 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen toplantı tarihine dair geçen günlerde bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için aralık ayının ilk haftasına işaret etti. 

Işıkhan,  “Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız” dedi.

Asgari Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?

Asgari Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Her kesimin beşer temsilcisi bulunuyor. Bu nedenle Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor. 

Komisyon, aldığı zam oranını ise 31 Aralık tarihine kadar bildirmesi gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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