Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kimlerden Oluşuyor?

Asgari ücret zammı her yeni yıl ocak ayında belirleniyor. Bu zammın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her sene aralık ayında toplanıyor.

2025 asgari ücret zammının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman bir araya geleceği merak ediliyor.

Komisyonun aralık ayında 3 toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen toplantı tarihine dair geçen günlerde bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı için aralık ayının ilk haftasına işaret etti.

Işıkhan, “Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız” dedi.