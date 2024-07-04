Netflix Horizon Zero Dawn Dizisi İçin İptal Kararı Verdi: Sebep Toksik Set Ortamı

Halihazırda Castlevania ve Arcane gibi sevilen oyun uyarlaması işleri bünyesinde barındıran Netflix geçtiğimiz aylarda Devil May Cry ve Tomb Raider animasyon serilerini de duyurmuştu. Kısacası Netflix oyun uyarlaması işlerinde ayağını pek de gazdan çekmeye niyetli değil gibi görünüyor.