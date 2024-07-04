Netflix Horizon Zero Dawn Dizisi İçin İptal Kararı Verdi: Sebep Toksik Set Ortamı
Netflix Horizon Zero Dawn Dizisi İçin İptal Kararı Verdi: Sebep Toksik Set Ortamı
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Oyun uyarlaması dizi ve filmler 90'lı yılların ardından yeniden popülerlik kazanmışken iki heyecanlandıran duyuru da Sony cephesinden gelmişti.
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Ancak Netflix'e emanet edilen Horizon Zero Dawn dizisi için iptal kararı geldi. Kararın sebebi ise dizinin yapımcısı Steve Blackman.
Horizon Zero Dawn dizisinin yapımcısı hakkındaki iddialar sonrası Blackman'ın bir projesi daha iptal edildi.
Netflix'in diğer oyun uyarlamaları ise tam gaz devam ediyor.
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