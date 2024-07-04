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Netflix Horizon Zero Dawn Dizisi İçin İptal Kararı Verdi: Sebep Toksik Set Ortamı

Netflix Horizon Zero Dawn Dizisi İçin İptal Kararı Verdi: Sebep Toksik Set Ortamı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
04.07.2024 - 15:03

Oyuncuların merakla bekledikleri oyun uyarlamalarından olan Horizon Zero Dawn dizisi içim Netflix'ten iptal kararı geldi. Kararın ardındaki gerekçe ise dizinin toksik set ortamı.

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Oyun uyarlaması dizi ve filmler 90'lı yılların ardından yeniden popülerlik kazanmışken iki heyecanlandıran duyuru da Sony cephesinden gelmişti.

Oyun uyarlaması dizi ve filmler 90'lı yılların ardından yeniden popülerlik kazanmışken iki heyecanlandıran duyuru da Sony cephesinden gelmişti.

2022 yılında God of War ve Horizon serilerinin dizi uyarlamalarıyla hayranlarla buluşacağını açıklayan sony God of War'ın Amazon, Horizon dizisinin ise Netflix'e emanet edildiğini söylemişti.

Ancak Netflix'e emanet edilen Horizon Zero Dawn dizisi için iptal kararı geldi. Kararın sebebi ise dizinin yapımcısı Steve Blackman.

Ancak Netflix'e emanet edilen Horizon Zero Dawn dizisi için iptal kararı geldi. Kararın sebebi ise dizinin yapımcısı Steve Blackman.

Bir diğer popüler Netflix dizisi Umbrella Academy'nin de yaratıcıların olan Steve Blackman hakkında geçtiğimiz günlerde ünlü Rolling Stone dergisinde çıkan haberde Blackman'ın setteki uygunsuz davranışlarından bahsedilmişti.

Horizon Zero Dawn dizisinin yapımcısı hakkındaki iddialar sonrası Blackman'ın bir projesi daha iptal edildi.

Horizon Zero Dawn dizisinin yapımcısı hakkındaki iddialar sonrası Blackman'ın bir projesi daha iptal edildi.

Horizon Zero Dawn'ın yanında Orbital'in de yapımcılığını üstlenen Blackman hakkında çıkan cinsiyetçilik, zorbalık ve toksik davranış iddiaları sonrasında iptal edildiği söylenirken konuyla ilgili olarak Netflix cephesinden bir yorum gelmiş değil.

Netflix'in diğer oyun uyarlamaları ise tam gaz devam ediyor.

Netflix'in diğer oyun uyarlamaları ise tam gaz devam ediyor.

Halihazırda Castlevania ve Arcane gibi sevilen oyun uyarlaması işleri bünyesinde barındıran Netflix geçtiğimiz aylarda Devil May Cry ve Tomb Raider animasyon serilerini de duyurmuştu. Kısacası Netflix oyun uyarlaması işlerinde ayağını pek de gazdan çekmeye niyetli değil gibi görünüyor.

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