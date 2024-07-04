Görüş Bildir
Haberler
Gaming
The Sims Oynayanların Ağzını Sulandıran Key Lime Pie Oyundan Çıkıp Gerçek Oldu! İşte Tarifi

The Sims Oynayanların Ağzını Sulandıran Key Lime Pie Oyundan Çıkıp Gerçek Oldu! İşte Tarifi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 12:55

The Sims'in çoğunu sadece oyunda gördüğümüz ama görmenin bile ağzımızı sulandırmaya yettiği lezzetleri pek bi' meşhur. İştahımızı açan içerikleri ile tanıdığımız Yağmur Ekmekçi de The Sims'in ikonik tatlısı Key Lime Pie'ı oyundan çıkartıp gerçeğe dönüştürdü.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rakipsiz yaşam simülasyonu The Sims'te karakterlerimizin hayatlarında büyük yer kaplayan bir alan var, mutfak ve yemek!

Rakipsiz yaşam simülasyonu The Sims'te karakterlerimizin hayatlarında büyük yer kaplayan bir alan var, mutfak ve yemek!

Standart oyunda dahi birbirinden güzel yemekler yapabilen, hatta ve hatta bu yeteneklerini mesleğe dönüştürüp şef olabilen karakterlerimizin yaptığı yemekler yıllardır ekran başındaki bizlerin dahi ağzını sulandırıyor.

Hatta size durumu şöyle anlatalım, The Sims'teki yemeklerin tariflerini içeren bir yemek kitabı dahi var!

Hatta size durumu şöyle anlatalım, The Sims'teki yemeklerin tariflerini içeren bir yemek kitabı dahi var!

Carbonara, pan de muerto, rice cake... Aklınıza gelen ve karakterleriniz afiyetle yerken iştahınızı açan her yemeğin arifine buradan ulaşabilirsiniz!

Lezzetli tarifleriyle tanıdığımız içerik üreticisi Yağmur Ekmekçi de Sims oynayarak büyüyen herkesin ağzını sulandıran key lime pie yapmak için mutfağa girerek çocukluk hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü!

Lezzetli tarifleriyle tanıdığımız içerik üreticisi Yağmur Ekmekçi de Sims oynayarak büyüyen herkesin ağzını sulandıran key lime pie yapmak için mutfağa girerek çocukluk hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü!

Kendisinin de Sims oynayarak büyüdüğünü ve oyunda gördüğü bu tatlıyı hep merak ettiğini söyleyen Ekmekçi key lime pie tatlısını ilk kez denemesine rağmen tarifin çok da kolay olduğunu söylüyor. Kısacası artık denememek için hiçbir sebebimiz yok!

The Sims karakterlerinin bayıla bayıla yediği key lime pie tarifi ise şöyle👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın