The Sims Oynayanların Ağzını Sulandıran Key Lime Pie Oyundan Çıkıp Gerçek Oldu! İşte Tarifi

Kendisinin de Sims oynayarak büyüdüğünü ve oyunda gördüğü bu tatlıyı hep merak ettiğini söyleyen Ekmekçi key lime pie tatlısını ilk kez denemesine rağmen tarifin çok da kolay olduğunu söylüyor. Kısacası artık denememek için hiçbir sebebimiz yok!