The Sims Oynayanların Ağzını Sulandıran Key Lime Pie Oyundan Çıkıp Gerçek Oldu! İşte Tarifi
The Sims Oynayanların Ağzını Sulandıran Key Lime Pie Oyundan Çıkıp Gerçek Oldu! İşte Tarifi
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Rakipsiz yaşam simülasyonu The Sims'te karakterlerimizin hayatlarında büyük yer kaplayan bir alan var, mutfak ve yemek!
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Hatta size durumu şöyle anlatalım, The Sims'teki yemeklerin tariflerini içeren bir yemek kitabı dahi var!
Lezzetli tarifleriyle tanıdığımız içerik üreticisi Yağmur Ekmekçi de Sims oynayarak büyüyen herkesin ağzını sulandıran key lime pie yapmak için mutfağa girerek çocukluk hayallerimizi gerçeğe dönüştürdü!
The Sims karakterlerinin bayıla bayıla yediği key lime pie tarifi ise şöyle👇
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