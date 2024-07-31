Netanyahu'dan Suikast Sonrası İlk Açıklama: "Her Türlü Senaryoya Hazırlıklıyız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Orta Doğu’yu savaşın eşiğine getiren İsmail Haniye suikastı sonrasında ilk kez basının karşısında çıktı. Haniye’nin öldürülmesine değinmeyen Netenyahu, Lübnan’da Hizbullah’ın üst düzey komutanını öldürdüklerini söyledi. İsrail Başbakanı ayrıca “Her türlü savaş senaryosun hazırız” ifadelerini de kullandı.