Netanyahu'dan Suikast Sonrası İlk Açıklama: "Her Türlü Senaryoya Hazırlıklıyız"
Netanyahu'dan Suikast Sonrası İlk Açıklama: "Her Türlü Senaryoya Hazırlıklıyız"
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Orta Doğu’yu savaşın eşiğine getiren İsmail Haniye suikastı sonrasında ilk kez basının karşısında çıktı. Haniye’nin öldürülmesine değinmeyen Netenyahu, Lübnan’da Hizbullah’ın üst düzey komutanını öldürdüklerini söyledi. İsrail Başbakanı ayrıca “Her türlü savaş senaryosun hazırız” ifadelerini de kullandı.
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Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran’ı ziyareti sırasında füze saldırısı sonrasında hayatını kaybetmişti.
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İsrail, Haniye’nin ölümünü üstlenmedi ancak tüm oklar onları gösteriyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ise Orta Doğu’yu savaşın eşiğine getiren suikast sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.
Netenyahu konuşmasında suikasta değinmedi ancak dün akşam saatlerinde Lübnan’da yaptıkları hava saldırısında Hizbullah komutanını öldürdüklerini ifade etti.
Netanyahu ayrıca, "İsrail kendisine saldırganlık gerçekleştirenlere ağır bir bedel ödetecektir. Her türlü tehdide, her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" diye konuştu.
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