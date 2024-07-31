İsmail Haniye Suikastı Nasıl Gerçekleşti? Füze Denizaltından Atıldı İddiası

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın davetlisi olarak ülkede bulunan Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, kaldığı binaya atılan füze sonrasında korumasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. İsrail, suikastı resmi olarak üstlenmese de saldırının nasıl yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. İsrail basını, Haniye’nin ölmesine neden olan füzenin denizaltından ateşlenmiş olabileceğini yazdı.