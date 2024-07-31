İsmail Haniye Suikastı Nasıl Gerçekleşti? Füze Denizaltından Atıldı İddiası
İsmail Haniye Suikastı Nasıl Gerçekleşti? Füze Denizaltından Atıldı İddiası
İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın davetlisi olarak ülkede bulunan Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, kaldığı binaya atılan füze sonrasında korumasıyla birlikte hayatını kaybetmişti. İsrail, suikastı resmi olarak üstlenmese de saldırının nasıl yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. İsrail basını, Haniye’nin ölmesine neden olan füzenin denizaltından ateşlenmiş olabileceğini yazdı.
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Gazze’de Ekim ayından bu yana yaklaşık 50 bin insanı katleden İsrail, milyonlarca insanı da açlık ile tehdit etmeye devam ediyor.
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İsrail, Orta Doğu’da gerginliği en üst düzeye çıkararak Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’yi de İran ziyareti sırasında öldürdü.
Suikastı resmi olarak üstlenmeyen İsrail’de ise siyasilere konuşma yasağı geldiği iddia edilmişti.
Kaldığı otel odasına atılan füze ile öldürülen İsmail Haniye suikastının nasıl yapıldığı ise gizemini koruyor.
İran’da yapılan ilk soruşturmada füzenin adı henüz bilinmeyen bir ülkeden atıldığı yer almıştı.
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Sky New Arapça’nın iddiasına göre ise Haniye’yi öldüren füze kaldığı otel odasına yakın bir binadan ateşlenmiş olabilir.
İsrail basını ise Haniye suikastında kullanılan füzenin bir denizaltından ateşlenmiş olabileceğini iddia etti.
İsrail medyası, operasyonun muhtemelen ABD Donanması tarafından yönlendirilen bir İsrail denizaltıdan atılan mobil bir füzeyi içermiş olabileceğini öne sürdü.
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