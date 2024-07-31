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İsrail Hamas Liderine Suikast İçin Casus Yazılım mı Kullandı?

İsrail Hamas Liderine Suikast İçin Casus Yazılım mı Kullandı?

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.07.2024 - 18:37

Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye,  yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın davetlisi olarak İran'da bulunuyordu. Kaldığı binaya gelen füzenin etkisiyle korumasıyla birlikte hayatını kaybeden Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğine dair ortaya bir iddia atıldı.

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Analist ve gazeteci Elijah J. Magnier'in paylaşımı şöyle 👇

Analist ve gazeteci Elijah J. Magnier'in paylaşımı şöyle 👇

İsrail'in, Hamas lideri İsmail Haniye'ye gönderilen WhatsApp mesajı aracılığıyla karmaşık casus yazılım yerleştirdiği bildirildi.

İsrail'in, Hamas lideri İsmail Haniye'ye gönderilen WhatsApp mesajı aracılığıyla karmaşık casus yazılım yerleştirdiği bildirildi.

Bu yazılım, İsrail istihbaratının dairesindeki tam konumunu belirlemesine olanak tanıdı. Daha sonra Haniyeh, oğluyla yaptığı ve yerinin kesin olarak belirlendiği bir görüşmenin ardından suikasta kurban gitti.

Söz konusu casus yazılımın İsrail siber istihbarat firması NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus yazılımına benzer olduğuna inanılıyor. Pegasus, akıllı telefonlara sızarak operatörün mesajlara, fotoğraflara ve konum verilerine erişmesine, hatta telefonun kamerasını ve mikrofonunu kullanıcının bilgisi olmadan kontrol etmesine olanak tanıyor.

Bu tür ileri teknoloji, gerçek zamanlı gözetleme ve hassas hedeflemeyi mümkün kılıyor ve bu da onu istihbarat operasyonları için paha biçilmez bir araç haline getiriyor.

Bu tür ileri teknoloji, gerçek zamanlı gözetleme ve hassas hedeflemeyi mümkün kılıyor ve bu da onu istihbarat operasyonları için paha biçilmez bir araç haline getiriyor.

Bu casus yazılımın başarılı kullanımı, modern çatışmalarda kullanılan devam eden siber savaş taktiklerini vurgulayarak, dijital araçların istihbarat toplama ve hedefli saldırıları gerçekleştirmede nasıl giderek daha önemli hale geldiğini ortaya koyuyor.

İsmail Haniye'nin suikastı, bu yöntemlerin etkinliğini ve devlet aktörlerinin algılanan tehditleri etkisiz hale getirmek için ne kadar ileri gidebileceğinin altını çiziyor.

İsmail Haniye'nin suikastı, bu yöntemlerin etkinliğini ve devlet aktörlerinin algılanan tehditleri etkisiz hale getirmek için ne kadar ileri gidebileceğinin altını çiziyor.

Bu olay aynı zamanda mahremiyet ve bu kadar güçlü gözetleme araçlarının yasa dışı faaliyetler ve suikastlar için potansiyel olarak kötüye kullanılmasıyla ilgili önemli endişeleri de gündeme getiriyor.

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