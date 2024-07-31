İsrail Hamas Liderine Suikast İçin Casus Yazılım mı Kullandı?
İsrail Hamas Liderine Suikast İçin Casus Yazılım mı Kullandı?
Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın davetlisi olarak İran'da bulunuyordu. Kaldığı binaya gelen füzenin etkisiyle korumasıyla birlikte hayatını kaybeden Haniye'nin yerinin nasıl tespit edildiğine dair ortaya bir iddia atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Analist ve gazeteci Elijah J. Magnier'in paylaşımı şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsrail'in, Hamas lideri İsmail Haniye'ye gönderilen WhatsApp mesajı aracılığıyla karmaşık casus yazılım yerleştirdiği bildirildi.
Bu tür ileri teknoloji, gerçek zamanlı gözetleme ve hassas hedeflemeyi mümkün kılıyor ve bu da onu istihbarat operasyonları için paha biçilmez bir araç haline getiriyor.
İsmail Haniye'nin suikastı, bu yöntemlerin etkinliğini ve devlet aktörlerinin algılanan tehditleri etkisiz hale getirmek için ne kadar ileri gidebileceğinin altını çiziyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın