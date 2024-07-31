İsrail’den İran’a Bir Darbe Daha: İran’ın Suriye Komutanı Öldürüldü İddiası

İsrail, önce Lübnan’da hava saldırı düzenlemiş ve Hizbullah komutanı Fuad Şükrü’yü hedef almıştı. Sonrasında ise İran’da bulunan Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’ye suikast düzenleyerek öldürmüştü. İsrail’in, İran’ın Suriye’de bulunan güçlerinin komutanlarından Habib Zadeh’i de öldürdüğü iddia ediliyor.