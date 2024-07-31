İsrail’den İran’a Bir Darbe Daha: İran’ın Suriye Komutanı Öldürüldü İddiası
İsrail’den İran’a Bir Darbe Daha: İran’ın Suriye Komutanı Öldürüldü İddiası
İsrail, önce Lübnan’da hava saldırı düzenlemiş ve Hizbullah komutanı Fuad Şükrü’yü hedef almıştı. Sonrasında ise İran’da bulunan Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye’ye suikast düzenleyerek öldürmüştü. İsrail’in, İran’ın Suriye’de bulunan güçlerinin komutanlarından Habib Zadeh’i de öldürdüğü iddia ediliyor.
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İsrail, bugün Suriye’nin başkenti Şam’da bir hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
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Doğrulanamayan haberlere göre, İsrail’in Suriye’de düzenlediği saldırıda İran’ın Suriye’deki güçlerinin komutanlarından Habib Zadeh hedef alındı.
Konu ile ilgili İran veya Suriye’den ise henüz açıklama gelmedi.
İran, dün akşam Beyrut’ta Hizbullah komutanı Fuad Şükrü’yü ve İran’da bulunan Hamas siyasi lideri İsmail Haniye’yi öldürmüştü.
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