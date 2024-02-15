Nerede Yayınlanacak? Sabah Tümer'in Yeni İzdivaç Programı Aşk Adası Gündem Oldu!
Nerede Yayınlanacak? Sabah Tümer'in Yeni İzdivaç Programı Aşk Adası Gündem Oldu!
İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından yıllar sonra Kısmetse Olur ekranlara yeniden dönmüştü. Şimdi de Saba Tümer'in sunduğu yeni izdivaç programı Aşk Adası'nın tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma ise yorum yağdı.
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Yıllar sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur'un ardından yeni bir izdivaç programımız daha oldu.
Saba Tümer'i uzun bir aradan sonra ekranlara döndüren izdivaç programının adı Aşk Adası. Gain'de yayınlanacak olan Aşk Adası'nın ilk bölüm fragmanı büyük ses getirdi.
Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
Netflix'te yayınlanan Too Hot to Handle isimli yarışmaya benzetilen Aşk Adası'na ise adeta yorum yağdı.
Popo ellemeli, ağızdan ağza muz vermeli programa gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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