Nerede Yayınlanacak? Sabah Tümer'in Yeni İzdivaç Programı Aşk Adası Gündem Oldu!

İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından yıllar sonra Kısmetse Olur ekranlara yeniden dönmüştü. Şimdi de Saba Tümer'in sunduğu yeni izdivaç programı Aşk Adası'nın tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma ise yorum yağdı.