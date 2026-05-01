Nem Oranı Artarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
01.05.2026 - 12:01

Müziğin nabzının attığı Billboard'ın Hot 100 listesinde bu ay neler var? Müzik dünyasının bütün gelişmelerini yakından takip ettiğimiz Billboard, Hot 100 ile müzikseverleri listelerle doyurmaya devam ediyor. 

Her ay olduğu gibi Hot 100 listesini mercek altına aldık!

Listemizin ilk sırasında Ella Langley, Choosin' Texas şarkısıyla yer edinmiş.

Ella Langley, Hot 100 listesinde tam 25 haftadır yer alıyor. Daha önce duymayanlar varsa Ella Langley'e bir kulak versin deriz!

Olivia Dean, yine Man I Need ile ikinci sırada.

Olivia Dean, klibini 8 aydan fazla bir süre önce yayımlamasına rağmen Man I Need şarkısıyla yine karşımızda.

Üçüncü sırada Bruno Mars var. Birkaç ay önce klibini yayımladığı I Just Might, listenin üst sıralarında.

Bruno Mars kendi stilinden kopmamış ve bir klip daha yayımlamış. Onu bu haliyle çok seviyoruz!

K-Pop'un en sevilen ismi BTS, birkaç hafta önce SWIM şarkısı için kamera karşısına geçti.

Klibi yayımlanır yayımlanmaz listeleri alt üst eden BTS, kısa sürede 100 milyon izlenmeyi ve dinlemeyi geçti. Büyük başarı!

PinkPantheress, Zara Larsson ile en mantıklı hamleyi yapıp Stateside şarkısını hem birlikte seslendirdi hem de beraber klip çekti. Şahane bir iş!

PinkPantheress, SoundCloud ile kazandığı ününü Zara Larsson ile taçlandırdı desek abartmış olmayız!

Geçtiğimiz yılın parlayan yıldızı RAYE, WHERE IS MY HUSBAND şarkısıyla halen Hot 100 listesinde!

RAYE bu başarısını neye borçlu bilmiyoruz. Bize de birkaç taktik versin istiyoruz!

Luke Combs, Fast Car ile listedeydi bir zamanlar. Şimdi ise Sleepless in a Hotel Room ile yine Hot 100 listesinde!

Luke Combs'un Sleepless in a Hotel Room şarkısını dinleyenler, yaklaşık 10 sene öncesine geri dönüyor çünkü havası bambaşka!

Tame Impala, stüdyosuna JENNIE'yi davet ediyor ve meşhur Dracula şarkısını beraber seslendiriyorlar. Hot 100'de yerini aldı bile.

Tame Impala ve JENNIE... Aynı cümlede bile isimleri şahane duyuluyor!

Lush Life: Tam 10 yıl önceki şarkı Hot 100'e nasıl girer? Konu Zara Larsson ise bu iş çok kolay!

Zara Larsson, 10 yıl önce radyolarda dinlediğimiz ve hafızamızda sadece bir yaz şarkısı olarak kalan Lush Life, listeleri alt üst etti resmen. Hak ettiğin yerdesin Zara!

Taylor Swift, olaylı albümünden The Fate of Ophelia ile yine Hot 100'de bizleri karşılıyor.

Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
