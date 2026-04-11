Neden Aynı Şarkıyı 50 Kere Üst Üste Dinliyoruz?

11.04.2026 - 12:01

Sabah uyandın, o şarkıyı açtın. Öğle yemeğinde kulaklığında yine o var. Akşam yatarken son kez bir daha... 'Ben neden böyleyim?' diye kendine soruyorsan merak etme, bozuk değilsin! Sadece beynin biraz keyifçi. 

Gel, seni o şarkıdan koparamayan sebeblere birlikte bakalım.

Reklam

Bir şarkıyı defalarca dinlememizin arkasındaki en büyük suçlu aslında beynimiz.

Sevdiğimiz bir ritim başladığında beynimiz dopamin salgılamaya başlar. Şarkının en sevdiğimiz kısmı, yani o vuruş anı yaklaştıkça beklenti seviyemiz artar. Bu beklenti ve ardından gelen tatmin duygusu o kadar güçlüdür ki, beyin bu ödülü tekrar tekrar almak için bizi o şarkıya hapseder.

Yeni bir şarkıyı anlamaya çalışmak beyin için aslında yorucu bir mesai.

Ancak 10. dinlemeden sonra artık her notayı, her es'i ezbere biliriz. Buna bilişsel akıcılık deniyor. Beynimiz, ne geleceğini bildiği ve efor sarf etmediği güvenli limanları sever. Şarkı artık yabancı bir misafir değil, evin içinden biri gibi.

Bazen bir şarkı, o an hissettiğimiz ama kelimelere dökemediğimiz duyguların tercümanı olur.

Üzgünken damar, mutluyken kıpır kıpır bir şarkıyı 50 kere dinlemek aslında bir nevi duygusal boşalım.

Şarkılar sadece notalardan oluşmaz, içinde anıları da taşır.

Belki o şarkı en mutlu tatilinde çalıyordu, belki de ilk aşkını hatırlatıyor. Aynı şarkıyı üst üste dinlemek, aslında o anıya geri dönme ve o duyguyu yeniden yaşama arzusu. Play tuşu, bizi geçmişe götüren bedava bir zaman makinesine dönüşür.

Dış dünya yeterince karmaşık ve öngörülemezken, kulaklığımızdaki o 3 dakikalık dünya tamamen bizim kontrolümüzde

Ne olacağını, hangi saniyesinde hangi sesin geleceğini bildiğimiz bir ritme sığınmak, modern hayatın kaosuna karşı küçük ama etkili bir savunma mekanizmasıdır. Bir nevi zihinsel meditasyon diyebiliriz.

Reklam

İlk dinleyişte sadece ana melodiye odaklanırız.

ncak 20. dinleyişte arkadaki o ince bas gitarı, 40. dinleyişte vokalistin aldığı o derin nefesi fark ederiz. Her dinlemede şarkının yeni bir katmanını keşfetmek, bir bulmacayı çözmek gibidir. Şarkı tamamen çözülene kadar onu bırakmak istemeyiz.

Bazen bu durum isteğimiz dışında gelişir.

Bir melodi zihnimize öyle bir yapışır ki, beynimiz onu tamamlamadan rahat etmez. Şarkıyı fiziksel olarak dinlemek, zihnimizdeki döngüyü kırmanın en hızlı yolu. Yani bazen sadece o melodi sussun diye yine o melodiye sığınırız.

Ve son perde!

Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, bu döngü de genellikle 'bıkma' ile biter. Bilimsel adı duyusal adaptasyon olan bu durumda, beyin artık o uyarana karşı duyarsızlaşır. Bir sabah uyanırsın ve o bayıldığın şarkı sana hiçbir şey hissettirmez. Tebrikler, artık yeni bir favori bulup onu 50 kere dinlemeye hazırsın!

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Reklam
