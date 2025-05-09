Ne Kadar Mayıs İnsanısın?
Mayıs… Ne tam bahar ne tam yaz. Ağaçların yeşile doyduğu, kuşların biraz daha coşkulu öttüğü, umutların içimize hafif hafif serpildiği o ay… Kimileri için romantizmin, kimileri için doğa yürüyüşlerinin, kimileri içinse içsel bir sakinliğin ayı. Peki, sen bu güzel ayın ruhuna ne kadar yakınsın?
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1. Doğada bir gün geçirmek sana nasıl gelir?
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2. Mayıs ayını bir kelimeyle tanımlasan?
3. En çok hoşuna giden çiçek?
4. Güneşli bir sabaha uyandığında ilk hissin?
5. Bir Mayıs akşamı neredesin?
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6. Giyim tarzın baharda nasıl olur?
7. En sevdiğin içecek ne olur bu mevsimde?
8. Aşk senin için?
9. En sevdiğin aktivite ne?
10. Bir renk seç bakalım kendine!
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Sen gerçek bir Mayıs insanısın!
Sende Mayıs'tan izler var!
Sen tam anlamıylaMayıs insanı değilsin!
Sen gizli Mayıs'sın!
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