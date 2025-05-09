Ne Kadar Mayıs İnsanısın?

Sende Mayıs’a dair çok şey var: Umut, canlılık, hareket, dışa dönüklük… Ama bunun yanında başka mevsimlerin özelliklerini de taşıyorsun. Bazen güneş gibi parlıyorsun, bazen iç dünyana çekilip yağmur damlası gibi usulca süzülüyorsun. Kalbin doğaya yakın, ama kalabalıklardan uzak durmak istediğin zamanlar da oluyor. Bu da seni çok yönlü, dengeli, kendini tanıyan biri yapıyor. Mayıs ayını seviyorsun ama sadece dışındaki güzellikleriyle değil; içinde barındırdığı değişimi, geçişleri, büyümeyi de hissediyorsun. Tıpkı doğa gibi sen de sürekli dönüşüyorsun. Belki hâlâ açmamış bazı tomurcukların var, belki de bir yanın hep kışın ağırlığını taşıyor ama sen bununla barışıksın. Kendine baskı yapmıyorsun, duygularını bastırmıyorsun. Bu seni özgürleştiriyor. Sosyal biri olabilirsin ama yalnızlığı da seviyorsun. Bazen bir piknikte kahkahalarla gülen, bazen sessiz bir sokakta gökyüzüne bakan birisin. Bahar gibi senin de ruh halin dalgalı olabilir, ama içinden geçen şeyler samimi ve hakiki. Bu da seni çok özel kılıyor. Senin enerjin değişken ama asla yapay değil. Gönlünce açan bir çiçeksin sen.