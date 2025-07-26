Ne Kadar Kalp Kırıcısın?
Bazen farkında bile olmadan birinin kalbini kırarız… Kimi zaman sözlerimiz, kimi zaman susuşlarımız iz bırakır. Peki sen ne kadar kalp kırıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri sana duygularını açtı ama sen aynı şekilde hissetmiyorsun, ne yaparsın?
4. Tartışma anında ne sıklıkla karşı tarafın canını yakacak şeyler söylersin?
5. Biri seni kırdığında intikam alır mısın?
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6. Eski sevgililerin senin için ne düşünüyor olabilir?
7. Eleştiri yaparken hangi dili kullanırsın?
8. Biri seni kırdığında intikam alır mısın?
9. Küs olduğun birini özlesen ilk adımı atar mısın?
10. İlişkilerde en çok eleştirildiğin konu ne?
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Sen hiç kalp kırmazsın!
Sen bazen kırıcı olabiliyorsun!
Sen fazlasıyla kalp kırıcısın!
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