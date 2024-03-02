Ne Kadar İradelisin?
Ne Kadar İradelisin?
Gerçekten iradeli bir insan olduğunu düşünü musun? Bunu test etmeye ne dersin?
Haydi teste!
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1. Farz edelim ki diyete yeni başlamışsın, biraz açsın ve en sevdiğin fast-food restoranının önünden geçiyorsun. Hangisini yaparsın?
2. Peki diyelim ki en sevdiğin dizinin yeni bölümü çıkıyor ve senin de akşama yapacak tonla işin var. Hangisini yaparsın?
3. İşten sonra spor salonuna gitmeyi planladın, ancak arkadaşların seni akşam yemeğine davet ediyor. Ne yaparsın?
4. Bir süre sosyal medya detoksu yapmaya karar verdin diyelim. Sosyal medya hesaplarına bakma dürtünü nasıl kontrol altında tutarsın?
5. Varsayalım ki işini çok iyi yaptığın için işyerinden prim aldın. Bu parayla hangisini yaparsın?
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6. Diyelim ki çok sevdiğin bir mağazada birçok ürün büyük bir indirime girdi. Hangisini yaparsın?
7. Bundan sonra düzenli olarak sabah sporu yapmaya karar verdin diyelim. Bu kararından sonraki ilk sabah alarm çaldığında nasıl tepki verirsin?
8. Son olarak, diyelim ki katılman gereken bir etkinlik var ve sen çok yorgunsun. Hangisini yaparsın?
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