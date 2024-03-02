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Ne Kadar İradelisin?

etiket Ne Kadar İradelisin?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 11:02

Gerçekten iradeli bir insan olduğunu düşünü musun? Bunu test etmeye ne dersin? 

Haydi teste! 

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1. Farz edelim ki diyete yeni başlamışsın, biraz açsın ve en sevdiğin fast-food restoranının önünden geçiyorsun. Hangisini yaparsın?

2. Peki diyelim ki en sevdiğin dizinin yeni bölümü çıkıyor ve senin de akşama yapacak tonla işin var. Hangisini yaparsın?

3. İşten sonra spor salonuna gitmeyi planladın, ancak arkadaşların seni akşam yemeğine davet ediyor. Ne yaparsın?

4. Bir süre sosyal medya detoksu yapmaya karar verdin diyelim. Sosyal medya hesaplarına bakma dürtünü nasıl kontrol altında tutarsın?

5. Varsayalım ki işini çok iyi yaptığın için işyerinden prim aldın. Bu parayla hangisini yaparsın?

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6. Diyelim ki çok sevdiğin bir mağazada birçok ürün büyük bir indirime girdi. Hangisini yaparsın?

7. Bundan sonra düzenli olarak sabah sporu yapmaya karar verdin diyelim. Bu kararından sonraki ilk sabah alarm çaldığında nasıl tepki verirsin?

8. Son olarak, diyelim ki katılman gereken bir etkinlik var ve sen çok yorgunsun. Hangisini yaparsın?

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Güçlü bir iraden var!

Tebrikler! İrade konusunda oldukça güçlüsün. Hedefler koyma, zorluklar karşısında çözüm bulma ve uzun vadeli planlar yapma konularında başarılısın. Fedakarlık yapma konusunda isteklisin ve karar verme süreçlerinde mantıklı bir analiz yapıyorsun. Bu, hayatında hedeflerine ulaşma konusunda sana büyük bir avantaj sağlıyor.

İradeli kalmaya çalışıyorsun!

İrade konusunda ortalama bir düzeydesin. Hedef belirleme ve zorlukları aşma konusunda başarılısın, ancak bazen karar verme süreçlerinde biraz tereddüt yaşayabilirsin. Uzun vadeli planlar yapma konusunda istekli olabilirsin, ancak belirli durumlarda esnek olmayı da ihmal etmiyorsun. Bu alanda daha fazla farkındalık geliştirmek, hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşmanı sağlayabilir.

Pek iradeli olduğun söylenemez!

İrade konusunda zorlanıyor gibi görünüyorsun. Hedef belirleme ve uzun vadeli planlar yapma konusunda zorlanabilir, zorluklar karşısında çabuk pes edebilirsin. Fedakarlık yapma konusunda isteksiz olabilir ve karar verme süreçlerinde güçlük yaşayabilirsin. Bu alandaki zayıflıklarınla başa çıkabilmek için öncelikle küçük hedefler belirleyerek ve bu hedeflere odaklanarak başlamak önemli olabilir.

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