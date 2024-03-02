Ne Kadar İradelisin?

İrade konusunda ortalama bir düzeydesin. Hedef belirleme ve zorlukları aşma konusunda başarılısın, ancak bazen karar verme süreçlerinde biraz tereddüt yaşayabilirsin. Uzun vadeli planlar yapma konusunda istekli olabilirsin, ancak belirli durumlarda esnek olmayı da ihmal etmiyorsun. Bu alanda daha fazla farkındalık geliştirmek, hedeflere daha etkili bir şekilde ulaşmanı sağlayabilir.