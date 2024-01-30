Ne Kadar Bülent Ersoy'sun?

Verdiğin cevaplara göre sen pek Bülent Ersoy değilsin. Gösterişli ve göz alıcı bir yaşam tarzı yerine, daha sakin ve kendi halinde bir yaşamı tercih ediyorsun. İhtişam ve lüks, senin hayatında pek yer tutmuyor. Senin için önemli olan, huzurlu ve sakin bir yaşam.

Zirvelere tırmanmak, adını herkesin duyduğu biri olmak gibi hedeflerin yok. Daha çok düz bir hayat ve sade bir yaşam tarzı senin arzuladığın. Gözlerin hep yükseklerde değil, ayakların yere sağlam basıyor.

Kalbin ise o kadar yumuşak ki, kimseye sert davranmak senin doğanda yok. Herkese karşı sıcak ve içten, herkesi kucaklamak isteyen bir yapın var. İçinde bulunduğun her ortamda, sevgi ve hoşgörü rüzgarları estiriyorsun. Seninle tanışan herkes, bu özelliğini hemen fark ediyor ve seni daha çok seviyor.