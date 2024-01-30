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Ne Kadar Bülent Ersoy'sun?

Ne Kadar Bülent Ersoy'sun?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 16:01

Bülent Ersoy, Türk müziğinin efsane haline gelmiş isimlerinden biri olarak kabul edilir. Bülent Ersoy, sahnedeki duruşu, güçlü sesi, kostümleri ve etkileyici yorumuyla  benzersiz bir sanatçı. Peki sen ne kadar Bülent Ersoy'sun?

Kaynak: https://onedio.com/haber/ne-kadar-ire...
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Bu seçeneklerden sana uygun olanları seç ve ne kadar Diva'sın görelim;

Bu seçeneklerden sana uygun olanları seç ve ne kadar Diva'sın görelim;

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Sen Bülent Ersoy'la pek alakan yok!

Sen Bülent Ersoy'la pek alakan yok!

Verdiğin cevaplara göre sen pek Bülent Ersoy değilsin. Gösterişli ve göz alıcı bir yaşam tarzı yerine, daha sakin ve kendi halinde bir yaşamı tercih ediyorsun. İhtişam ve lüks, senin hayatında pek yer tutmuyor. Senin için önemli olan, huzurlu ve sakin bir yaşam.

Zirvelere tırmanmak, adını herkesin duyduğu biri olmak gibi hedeflerin yok. Daha çok düz bir hayat ve sade bir yaşam tarzı senin arzuladığın. Gözlerin hep yükseklerde değil, ayakların yere sağlam basıyor.

Kalbin ise o kadar yumuşak ki, kimseye sert davranmak senin doğanda yok. Herkese karşı sıcak ve içten, herkesi kucaklamak isteyen bir yapın var. İçinde bulunduğun her ortamda, sevgi ve hoşgörü rüzgarları estiriyorsun. Seninle tanışan herkes, bu özelliğini hemen fark ediyor ve seni daha çok seviyor.

Sen biraz da olsa 'Diva'nın ruhuna sahipsin!

Sen biraz da olsa 'Diva'nın ruhuna sahipsin!

Verdiğin cevaplara göre sana tam bir divasın diyemesek de onun ruhuna sahipsin. Kendine has bir tarzın, farklı bir çekiciliğin ve karşı konulmaz bir duruşun var. Ancak, ulaşılmaz ve dokunulmaz değilsin. Seninle aynı ortamda bulunmak, seninle sohbet etmek bir ayrıcalık. 

Her adımında, her hareketinde özgün bir tarzın var ve bu tarzınla etrafındaki herkesi büyülüyorsun. Ancak, tüm bu özelliklerine rağmen, sen divanın aksine çok daha ulaşılabilir ve samimisin. İnsanların senin için n söylediğini fazla umursuyor, genellikle buna göre hareket ediyorsun. Bu yüzden hep daha kontrollü ve dikkatlisin. 

Bunun yanında sen de diva gibi, sevdiklerine karşı aşı korumacısın. Fakat sen kendinden çok onları düşünüyor, onların isteklerine ve mutluluklarına göre hareket etmeyi seçiyor, kendini başkaları için fazlasıyla yoruyorsun. Biraz daha kendini düşünür, başkalarının ne dediğini umursamazsan sen de bir 'diva' olabilirsin.

Sen Bülent Ersoy'un ruh ikizisin!

Sen Bülent Ersoy'un ruh ikizisin!

Verdiğin cevaplara göre sen kesinlikle Bülent Ersoy'un ruh ikizisin. Bülent Ersoy, Türk müziğinin divası, sahne dünyasının tartışmasız efsanesi. Onun gibi senin de, kendine özgü bir tarzın ve çarpıcı bir auran var. 

Her daim dikkat çeken, başarılı ve iddialı birisin. Kendin özgü bir tarzın var. Moda senin için bir anlam ifade etmiyor, çünkü senin canın ne istiyorsa moda odur. Kimseyi peşinden sürüklemek gibi bir derdin de yok. Tek ve biricik olmayı çok seviyorsun. 

Oldukça güçlü ve otoriter bir duruşun var. Kimse senin sözünün üstüne söz söylemeye cesaret edemiyor. Söyledin her şeyi kolay bir şekilde kabul ettirebiliyorsun. Aynı zamanda sevdiklerine karşı da çok korumacısın. Adeta sevdiklerini kanatlarının altına alıyorsun. Kısacası herkese senin gibi bir dost lazım.

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