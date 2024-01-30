Ne Kadar Bülent Ersoy'sun?
Ne Kadar Bülent Ersoy'sun?
Kaynak: https://onedio.com/haber/ne-kadar-ire...
Bülent Ersoy, Türk müziğinin efsane haline gelmiş isimlerinden biri olarak kabul edilir. Bülent Ersoy, sahnedeki duruşu, güçlü sesi, kostümleri ve etkileyici yorumuyla benzersiz bir sanatçı. Peki sen ne kadar Bülent Ersoy'sun?
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Sen biraz da olsa 'Diva'nın ruhuna sahipsin!
Sen Bülent Ersoy'un ruh ikizisin!
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