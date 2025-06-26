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Ne Güzel Söylemişler: Yabancıların Coverladığı 10 Türkçe Parça

etiket Ne Güzel Söylemişler: Yabancıların Coverladığı 10 Türkçe Parça

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.06.2025 - 23:40

Türkçe şarkılar normal halleri ile zaten oldukça güzel ama bir de yabancıların tarzlarından dinlediğimizde çok daha güzel oluyor. Kendi tarzlarını ekleyerek bildiğimiz şarkıları farklı şekilde yorumlayan yabancı sanatçıları ve bu coverları keşfetmeye hazırsan tak kulaklıkları başlıyoruz!

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1. Eartha Kitt – Üsküdar’a Giderken

2. Vasiliki Ntanta - Taksidi Gine

3. Anne Marie David- İnanma

4. Los Tres Carino - Hatırla Sevgili

5. Azam Ali - Beni Beni

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6. Marc Aryan - Kalbin Yok Mu

7. Hadiqa Kiani - Sen Ağlama

8. Patricia Carli - Özlerim İstanbul'u

9. Lili Ivanova - Bulutlar

10. Salvatore Adamo - Her Yerde Kar Var

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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