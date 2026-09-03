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Ne Avrupa'da Var Ne Amerika'da: Kahverengi Zemin Üzerinde Şapkalı İnsan Figürü Olan Trafik Tabelası Ne Demek?

Ne Avrupa'da Var Ne Amerika'da: Kahverengi Zemin Üzerinde Şapkalı İnsan Figürü Olan Trafik Tabelası Ne Demek?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 11:46
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Trafiğin her ülkede aynı kurallara tabi olduğunu düşünmeyin. Farklı ülkelere gittiğinizde, farklı kurallara uymak zorunda kalabilirsiniz ve daha önce hiç görmediğiniz trafik tabelalarını görebilirsiniz. Örneğin kahverengi zemin üzerinde beyaz renkli kertenkeleye, kurbağaya, hatta şapka takmış bir insana benzeyen bir figür görürseniz şaşırmayın!

Peki bu tabela ne anlama geliyor, hangi ülkede kullanılıyor?

Kaynak

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Kurbağaya, kertenkeleye, hatta şapka takmış bir insana benzeyen trafik tabelası, Kolombiya'da kullanılıyor.

Kurbağaya, kertenkeleye, hatta şapka takmış bir insana benzeyen trafik tabelası, Kolombiya'da kullanılıyor.

Kolombiya'nın yerel haber sitelerinde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolu İşaretleme Kılavuzu'nu (Manual de Senalización Vial) güncellediğinde, sadece halkını ve trafiği değil, ülkenin coğrafyasını, vahşi yaşamını ve kentsel alanları da göz önünde bulundurdu. Bu kapsamda bazı yeni trafik tabelaları da kullanılmaya başlandı.

Görselde görmüş olduğunuz kahverengi tabelanın üzerindeki beyaz şekil, hem bir kurbağaya hem de bir kertenkeleye benziyor. Tabii aynı zamanda şapka takan bir insana da benzetebilirsiniz. Doğru cevap da zaten bu. Beyaz şekil, Kolomb öncesi dönemden kalma insan biçimli bir figüre benziyor.

Üzerinde insan şekli olan kahverengi tabela, ülkedeki arkeolojik alanları ve kültürel miras alanlarını gösteriyor. Sembol, Kolombiya'nın arkeolojik mirasında bulunan formları yansıtıyor.

Kahverengi tabelalar, tüm dünyada kültürel varlıkları belirtmek için kullanılıyor.

Kahverengi tabelalar, tüm dünyada kültürel varlıkları belirtmek için kullanılıyor.
www.tiktok.com

Görsel Kaynak: TikTok / FerdiCildiz

Ülkemizde de kültürel alanları gösteren kahverengi tabelaları görebilisiniz. Kahverengi tabela, o bölgenin tarihi, turistik veya kültürel öneme sahip yerlerini işaret eder. Kahverengi tabelalar yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek ve onları ilgi çekici noktalara yönlendirmek amacıyla kullanılır. Tüm dünyada ortak kullanılan bu rengi gören turistler, orada bir kültürel varlık olduğunu anlar. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Avrupa standartlarına ve uluslararası trafik normlarına uyum sağlamak amacıyla kahverengi tabela kullanımını 2002 yılının Eylül ayında başlattı. Daha önceleri farklı bir renkte olan bu tabelalar, 2002'den beri kahverengi olarak kullanılıyor. 

Turistik ve kültürel rotaları ayırt etmek için kullanılan bu tabelaların ilk örnekleri ise 1970'li yıllarda Fransa'da görülüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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