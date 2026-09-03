Ne Avrupa'da Var Ne Amerika'da: Kahverengi Zemin Üzerinde Şapkalı İnsan Figürü Olan Trafik Tabelası Ne Demek?

Trafiğin her ülkede aynı kurallara tabi olduğunu düşünmeyin. Farklı ülkelere gittiğinizde, farklı kurallara uymak zorunda kalabilirsiniz ve daha önce hiç görmediğiniz trafik tabelalarını görebilirsiniz. Örneğin kahverengi zemin üzerinde beyaz renkli kertenkeleye, kurbağaya, hatta şapka takmış bir insana benzeyen bir figür görürseniz şaşırmayın!

Peki bu tabela ne anlama geliyor, hangi ülkede kullanılıyor?

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