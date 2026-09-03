Ne Avrupa'da Var Ne Amerika'da: Kahverengi Zemin Üzerinde Şapkalı İnsan Figürü Olan Trafik Tabelası Ne Demek?
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Trafiğin her ülkede aynı kurallara tabi olduğunu düşünmeyin. Farklı ülkelere gittiğinizde, farklı kurallara uymak zorunda kalabilirsiniz ve daha önce hiç görmediğiniz trafik tabelalarını görebilirsiniz. Örneğin kahverengi zemin üzerinde beyaz renkli kertenkeleye, kurbağaya, hatta şapka takmış bir insana benzeyen bir figür görürseniz şaşırmayın!
Peki bu tabela ne anlama geliyor, hangi ülkede kullanılıyor?
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Kurbağaya, kertenkeleye, hatta şapka takmış bir insana benzeyen trafik tabelası, Kolombiya'da kullanılıyor.
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Kahverengi tabelalar, tüm dünyada kültürel varlıkları belirtmek için kullanılıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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