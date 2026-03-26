Nazan Öncel, Sezen Aksu ile Düet Yapacaklarını Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.03.2026 - 23:46

Nazan Öncel geçtiğimiz günlerde Sezen Aksu’yla bir paylaşım yaparak hayranlarını meraklandırmıştı. İki usta ismin nasıl bir projeyle bir araya geleceği sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdiyse beklenen an geldi ve Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sezen Aksu’yla düet yapacaklarını açıkladı.

Nazan Öncel ve Sezen Aksu’dan efsane bir düet geliyor!

Türk pop müziğinin kadın sanatçıları söz konusu olunca önde gelenlerden olarak anılan iki isim “Erkekler de Yanar” parçasıyla düet yapacak. Nazan Öncel, “İşte o bildirim” notuyla X hesabından Sezen Aksu’yla bir araya gelme nedenlerinin düet olduğunu açıkladı. Parça 3 Nisan Cuma günü yayında olacak.

Hayranlar ise müjdeli haberi alır almaz yorumlarda bir araya geldi. “Kraliçeler geri döndü”, “Sahneye de birlikte çıkın” tarzında nice heyecan dolu yorum sıralandı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
