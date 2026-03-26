Nazan Öncel, Sezen Aksu ile Düet Yapacaklarını Açıkladı

Türk pop müziğinin kadın sanatçıları söz konusu olunca önde gelenlerden olarak anılan iki isim “Erkekler de Yanar” parçasıyla düet yapacak. Nazan Öncel, “İşte o bildirim” notuyla X hesabından Sezen Aksu’yla bir araya gelme nedenlerinin düet olduğunu açıkladı. Parça 3 Nisan Cuma günü yayında olacak.

Hayranlar ise müjdeli haberi alır almaz yorumlarda bir araya geldi. “Kraliçeler geri döndü”, “Sahneye de birlikte çıkın” tarzında nice heyecan dolu yorum sıralandı.