Nasıl Unutabiliriz ki? Bir Zamanların Efsanevi Grubu One Direction'un Unutulmaz 12 Şarkısı
Nasıl Unutabiliriz ki? Bir Zamanların Efsanevi Grubu One Direction'un Unutulmaz 12 Şarkısı
Ne kadar yıl geçerse geçsin bazı anılar hafızamızdan asla silinmez ve bunlardan bir tanesi de 1D... Özellikle 2012 döneminde tüm dünyadaki 1D çılgınlığı bambaşka bir boyuttaydı. Siz de bir zamanlar Directioner'saniz bu liste sizi duygusal bir zaman yolculuğuna çıkaracak...
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1. Steal My Girl
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2. What Makes You Beautiful
3. Night Changes
4. Live While We're Young
5. Drag me Down
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6. Kiss You
7. Little Things
8. Midnight Memories
9. One Way Or Another
10. Up All Night
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