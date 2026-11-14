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Ölümlü Kazada Mahkeme Otomobil İçin Türkiye'de İlk Kez Alınan Bir Karar Verdi: Araba Silah Sayıldı

Ölümlü Kazada Mahkeme Otomobil İçin Türkiye'de İlk Kez Alınan Bir Karar Verdi: Araba Silah Sayıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 17:27
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde nisan ayında meydana gelen trafik kazasının davası karara bağlandı. Dava, kaldırımdaki öğrencilere çarpan ehliyetsiz sürücünün 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan'ın hayatını kaybetmesine yol açtığı olayla ilgiliydi. Mahkemenin verdiği karar Türkiye'de bir ilk olarak nitelendiriliyor. Sürücü karara itiraz etti.

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Kaldırımdaki öğrencilere çarptı.

Kaldırımdaki öğrencilere çarptı.

Olay nisan ayında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşandı. Ehliyetsiz sürücü kaldırımdaki öğrencilere çarptı ve kazada lise öğrencisi 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan hayatını kaybetti. Sürücünün drift attığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

Sürücü olası kastı reddetti.

Sürücü olası kastı reddetti.

Tutuklu yargılanan Muhammed Mustafa Can, aracı izinsiz aldığını, ehliyetinin olmadığını ve bir gece önce iki bardak bira içtiğini belirtti. Olay sırasında hızının 50-60 kilometre civarında olduğunu, yola çocuk atlayınca el frenini çekip direksiyonu çevirdiğini ve aracın bu nedenle dönmeye başladığını söyleyen Can, zikzakları kasten yapmadığını da ekledi. Savunmasının sonunda şu sözleri kullandı:

'Olası kastla çarpmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.'

Başsavcılık ise mütalaasında sanığın çocuğu kasten öldürmek suçunu işlediğini vurguladı ve şu ifadelere yer verdi:

'Sonucu göze alıp kabullendiği belirlenmiştir. Başka bir deyişle 'olursa olsun' diyerek eylemini gerçekleştirmiştir.'

Mahkeme gerekçesini açıkladı.

Mahkeme gerekçesini açıkladı.

Mahkeme heyeti oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesinde trafik kanununa vurgu yaptı. Gerekçede sanığın kazayı öngörmesine rağmen süratli olduğu ve drift attığı belirtildi. Mahkeme, Can'ın gündüz vakti okul çevresinde, yayaların bulunduğu işlek bir yerde araç kullandığına dikkat çekti. Heyet, sanığın insanların ve okula giriş çıkış yapan öğrencilerin orada bulunduğunu gördüğünü ve ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen zararlı neticenin gerçekleşmemesi için herhangi bir davranışta bulunmadığını kaydetti. Mahkeme, sanığın sonucu göze alıp kabullenerek eylemini gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Otomobil silah sayıldı.

Otomobil silah sayıldı.

Mahkeme, Can'ı olası kastla çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza önce müebbete, ardından 25 yıla indirildi. Ahmet Çınar Üstü'nün yaralanmasıyla ilgili olarak ise mahkeme aracı silahtan sayarak 3 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına hükmetti. Böylece Can'a verilen toplam ceza 28 yıl 4 ay 25 gün oldu. Can karara itiraz etti ve dosya Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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