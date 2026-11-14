Ölümlü Kazada Mahkeme Otomobil İçin Türkiye'de İlk Kez Alınan Bir Karar Verdi: Araba Silah Sayıldı

Tutuklu yargılanan Muhammed Mustafa Can, aracı izinsiz aldığını, ehliyetinin olmadığını ve bir gece önce iki bardak bira içtiğini belirtti. Olay sırasında hızının 50-60 kilometre civarında olduğunu, yola çocuk atlayınca el frenini çekip direksiyonu çevirdiğini ve aracın bu nedenle dönmeye başladığını söyleyen Can, zikzakları kasten yapmadığını da ekledi. Savunmasının sonunda şu sözleri kullandı:

'Olası kastla çarpmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.'

Başsavcılık ise mütalaasında sanığın çocuğu kasten öldürmek suçunu işlediğini vurguladı ve şu ifadelere yer verdi:

'Sonucu göze alıp kabullendiği belirlenmiştir. Başka bir deyişle 'olursa olsun' diyerek eylemini gerçekleştirmiştir.'