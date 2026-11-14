Ölümlü Kazada Mahkeme Otomobil İçin Türkiye'de İlk Kez Alınan Bir Karar Verdi: Araba Silah Sayıldı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde nisan ayında meydana gelen trafik kazasının davası karara bağlandı. Dava, kaldırımdaki öğrencilere çarpan ehliyetsiz sürücünün 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan'ın hayatını kaybetmesine yol açtığı olayla ilgiliydi. Mahkemenin verdiği karar Türkiye'de bir ilk olarak nitelendiriliyor. Sürücü karara itiraz etti.
Kaldırımdaki öğrencilere çarptı.
Sürücü olası kastı reddetti.
Mahkeme gerekçesini açıkladı.
Otomobil silah sayıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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