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Resmi Gazete'deki MEB Yönetmeliği Okul Öncesi ve İlkokulda Ölçme Değerlendirme Sistemini Değiştiriyor

Resmi Gazete'deki MEB Yönetmeliği Okul Öncesi ve İlkokulda Ölçme Değerlendirme Sistemini Değiştiriyor

Resmi Gazete MEB
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 17:32
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Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme okul öncesi ve ilkokulu doğrudan ilgilendiriyor. Bu iki kademede artık hiçbir adla sınav yapılmayacak. Bakanlık izleme çalışmalarını da baştan düzenledi.

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Hiçbir adla sınav yapılamayacak

Hiçbir adla sınav yapılamayacak

Madde, sınavı adı ne olursa olsun bu iki kademenin dışına çıkarıyor. Öğrencinin durumu artık kazanım temelli kanıtlarla izlenecek. Bakanlık bunu gelişim temelli ve sürdürülebilir bir sistem olarak tarif ediyor.

İl ve okul sıralaması biter mi?

İl ve okul sıralaması biter mi?

Sonuçlar öğrenciyi, sınıfı, okulu ya da ili birbiriyle kıyaslamak için kullanılamayacak. Yönetmelik bu dört düzeyi tek tek sayıyor. Başarının ölçüsü, kazanımlara dayanan somut kanıtlar olacak.

Ölçme yapay zekayla da yapılacak

Ölçme yapay zekayla da yapılacak

Değerlendirme, Bakanlığın onayladığı dijital sistemler üzerinden yürüyecek ve onaylı yapay zeka araçları da devreye girebilecek. İzleme çalışmaları çevrimiçi yapılacak. ABİDE, Türkçe Dil Gelişimi İzleme, Okul Tabanlı İzleme ve okuryazarlık çalışmaları tek yapıda birleştirildi. PISA ve TIMSS kuralları da yeniden yapılandırıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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