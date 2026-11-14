Resmi Gazete'deki MEB Yönetmeliği Okul Öncesi ve İlkokulda Ölçme Değerlendirme Sistemini Değiştiriyor
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Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme okul öncesi ve ilkokulu doğrudan ilgilendiriyor. Bu iki kademede artık hiçbir adla sınav yapılmayacak. Bakanlık izleme çalışmalarını da baştan düzenledi.
Hiçbir adla sınav yapılamayacak
İl ve okul sıralaması biter mi?
Ölçme yapay zekayla da yapılacak
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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