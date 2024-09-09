Narin Güran'ın Katilini Saklamak İçin Jandarmaya Konuşmasınlar Diye Köylüleri Tembihleyen 2 Kişi Kim?
Narin Güran'ın Katilini Saklamak İçin Jandarmaya Konuşmasınlar Diye Köylüleri Tembihleyen 2 Kişi Kim?
Kaybının 19. gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın şüpheli ölümünde soruşturma sürüyor. 8 yaşındaki kız çocuğu otopsinin ardından bugün toprağa verilirken, 24 kişinin sorgusuna devam ediliyor.
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Gözaltına alınanlardan biri, cinayetle ilgili önemli bir itirafta bulunarak soruşturmanın yönünü değiştirdi.
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İtirafların ardından, cinayetin şüphelisi olarak konuşulan isimlerin başında gelen amca Salim Güran’ın adı daha da öne çıktı.
Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleşirken, katili korumak amacıyla kapı kapı dolaştığı belirtilen iki kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
A Haber'in canlı yayınında Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman tarafından duyuruldu.
Karaman, gözaltına alınan iki kişinin cinayet soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.
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Karaman’ın verdiği bilgilere göre, gözaltına alınan iki kişinin köydeki sakinleri, jandarma ve polis güçlerine bilgi vermemeleri konusunda organize ettiği tespit edildi.
Bu kişilerin, cinayetle ilgili soruşturmayı etkilemek ve delillerin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak köylüleri susturduğu öne sürülüyor.
Köylülerin cinayetle ilgili birçok bilgiye sahip olduğu daha önce de iddia edilenler arasındaydı. Yetkililer, bu kişilerin kimliğini belirlemek ve cinayet soruşturmasındaki rolünü ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan cinayetle ilgili soruşturma, gözaltına alınan bir zanlının yaptığı itirafla yeni bir boyut kazandı.
Dere kenarına aracıyla gittiği tespit edilen zanlı, sorgusunda çarpıcı bir açıklamada bulundu. Zanlı, “Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm” dedi.
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