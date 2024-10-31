Nagehan Alçı’dan Ahmet Özer Tepkisi: “Niçin Böyle Bir Gözaltı?”
Nagehan Alçı’dan Ahmet Özer Tepkisi: “Niçin Böyle Bir Gözaltı?”
Gazeteci Nagehan Alçı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki göstererek “Kürt vatandaşların gözyaşları içinde dinleyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesinde niçin böyle bir gözaltı?” dedi.
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkan vekili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.
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Ahmet Özer’in tutuklanmasına bir tepki de gazeteci Nagehan Alçı’dan geldi.
İşte Nagehan Alçı'nın paylaşımı...
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