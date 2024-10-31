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Nagehan Alçı’dan Ahmet Özer Tepkisi: “Niçin Böyle Bir Gözaltı?”

Nagehan Alçı’dan Ahmet Özer Tepkisi: “Niçin Böyle Bir Gözaltı?”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2024 - 13:55

Gazeteci Nagehan Alçı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki göstererek “Kürt vatandaşların gözyaşları içinde dinleyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesinde niçin böyle bir gözaltı?” dedi. 

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkan vekili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkan vekili olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.

Ahmet Özer’in tutuklanmasına bir tepki de gazeteci Nagehan Alçı’dan geldi.

Ahmet Özer’in tutuklanmasına bir tepki de gazeteci Nagehan Alçı’dan geldi.

İşte Nagehan Alçı'nın paylaşımı...

İşte Nagehan Alçı'nın paylaşımı...
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