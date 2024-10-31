Nagehan Alçı’dan Ahmet Özer Tepkisi: “Niçin Böyle Bir Gözaltı?”

Gazeteci Nagehan Alçı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki göstererek “Kürt vatandaşların gözyaşları içinde dinleyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması öncesinde niçin böyle bir gözaltı?” dedi.