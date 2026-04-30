n11’den “Ne İstersen n11” Dönemi: İhtiyacın Olan Her Şey, Tam İstediğin Gibi

Onedio Content - Onedio Editörü
30.04.2026 - 13:02

Türkiye'nin e-ticaret ekosisteminin ilk oyuncularından n11 “Ultra Premium Plus” deneyimini herkes için erişilebilir kılan yeni iletişim dünyasını tanıttı. Düzenlenen lansmanla yeni dönemini duyuran n11’in reklam yüzü ise Bülent Ersoy oldu.

n11, değişen kullanıcı beklentilerini merkeze alarak alışveriş deneyimini yeniden tanımladığı yeni bir döneme adım atıyor. 28 Nisan Salı gecesi Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen lansmanda n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, markanın yeni dönem stratejilerini ve büyüme vizyonunu paylaştı. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda, Zeynep Bastık’ın performansıyla dikkat çeken lansman gecesine; kampanyanın yüzü Bülent Ersoy’un yanı sıra sektörün önde gelen isimleri ve iş ortakları da katıldı.

Lansmanda markanın yeni dönemini ve iş birliğini değerlendiren n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, “Yeni stratejilerimizi ve ‘Ne İstersen n11’ vizyonumuzu paylaştığımız bu özel gecede, heyecanımıza ortak olan tüm konuklarımıza ve iş ortaklarımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Bu kampanya ile e-ticarette yeni bir standart belirliyoruz” dedi. Akın ayrıca, Bülent Ersoy ile çekilen reklam filmi sürecinin kendileri için çok keyifli geçtiğini belirterek, ortaya çıkan işten ve aldıkları pozitif geri bildirimlerden büyük heyecan duyduklarını ifade etti.

“En Çok Cankurtaran ve Taksici Olmayı Sevdim”

Kampanyanın reklam yüzü olan Türkiye’nin Diva’sı Bülent Ersoy ise iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “n11 ile hayata geçirdiğimiz bu proje her detayıyla gerçekten fevkaladenin de fevkinde bir iş oldu; bu kampanyayı tüm Türkiye ile buluşturmaya aracı olduğum için çok mutlu oldum,” açıklamasında bulundu. Ersoy, reklam filminde canlandırdığı karakterler arasında ise en çok cankurtaran ve taksici rollerini sevdiğini paylaştı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Burcu Esmersoy ise markanın dönüşümüne tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “n11’in bu büyük değişimine eşlik etmekten ve böylesine özel bir gecede bu enerjinin bir parçası olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum” dedi.

Bu yeni dönemle birlikte n11, alışveriş deneyimini daha erişilebilir, daha sade ve daha kapsayıcı bir yapıya taşımayı hedefliyor. Kullanıcının alışverişten beklentisini yalnızca ihtiyaç karşılamanın ötesine taşıyan bu yaklaşım, aynı zamanda markanın kullanıcı deneyimi odaklı büyüme stratejisinin de temelini oluşturuyor.

Herkes İçin Ayrıcalıklı “Ne İstersen n11” Deneyimi

n11, yeni döneminde alışveriş deneyimini yalnızca ürün ve fiyat odağında değil, sunduğu avantajlarla birlikte bütüncül bir yapıya taşıyor. Markanın “Ne İstersen n11” söylemi, bu yaklaşımın en net yansıması olarak; kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her şeyi, ek koşul olmadan ve herkes için erişilebilir hale getiriyor.

n11’in “Ultra Premium Plus” yaklaşımıyla şekillenen bu yapı, kullanıcıyı merkeze alarak onun en çok sevdiği, değer verdiği ve önceliklendirdiği avantajları bir araya getiriyor. Ortaya çıkan deneyim kullanıcıda güçlü bir “Ultra Premium Plus” hissi yaratıyor.

Bu yeni modelde kullanıcılar; abonelik ya da aidat ödemeden, herkese ücretsiz kargo, toplam 1000 TL kupon ve harcadıkça yüzde 3 geri kazan gibi avantajlardan faydalanabiliyor.

Bülent Ersoy ile “Ultra Premium Plus” Dünyası Hayat Buluyor

Markanın yeni iletişim dünyası, Bülent Ersoy’un yer aldığı reklam filmiyle güçlü bir anlatıma kavuşuyor. Kampanya kapsamında farklı karakterlere bürünen Bülent Ersoy; hakemden rapçiye, taksi şoföründen astronota, kuaförden cankurtarana uzanan rolleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu karakterlerin her biri, n11 deneyimiyle kendini “Ultra Premium Plus” hisseden kullanıcıyı temsil ediyor.

Eğlenceli ve dikkat çekici anlatımıyla öne çıkan reklam filmi, markanın sunduğu avantajları gündelik hayatın farklı anlarıyla ilişkilendirerek aktarırken, n11’in yeni dönem iletişim tonunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Alışılmışın dışında tarzı ve lüks yaşam anlayışıyla akla ilk gelen isimlerden biri olan Bülent Ersoy’un kampanyanın yüzü olması, n11’in “ayrıcalık” algısını herkes için erişilebilir kılma yaklaşımıyla örtüşüyor. Bu anlatımda Ersoy, farklı karakterlere bürünse de her koşulda kendini “ultra premium plus” hisseden kullanıcıyı temsil ederken; n11 de aynı deneyimi tüm kullanıcılarına sunan demokratik bir alışveriş platformu olma hedefini ortaya koyuyor.

Ne İstersen n11 Yaklaşımının Temelinde Kullanıcı Deneyimi Var

n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi, “E-ticarette kullanıcı beklentileri hızla değişiyor. Biz de bu değişimi odağımıza alarak alışveriş deneyimini yeniden kurguluyoruz. ‘Ne İstersen n11’ yaklaşımımızla, kullanıcılarımızın en çok değer verdiği avantajları bir araya getiriyor ve bunları herhangi bir üyelik ücreti ya da ek ödeme olmadan sunuyoruz. Amacımız, kullanıcıların kendini özel hissettiği bu deneyimi herkes için standart hale getirmek.”

Bu yeni dönemle birlikte n11, “Ne İstersen n11” yaklaşımıyla alışveriş deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların beklentilerini tek bir çatı altında karşılayan daha güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Onedio Content
