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Müzikal Kimliğini Keşfediyoruz! Kendini Bir Şarkıya Dönüştürseydin, Hangi Dilde Olurdun?

etiket Müzikal Kimliğini Keşfediyoruz! Kendini Bir Şarkıya Dönüştürseydin, Hangi Dilde Olurdun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 21:22

Hadi biraz eğlenelim! Kendini bir şarkıya dönüştürseydin, hangi dilde olurdun? Müzik, duygularımızı en güzel şekilde ifade etmenin yoludur ve her dilin kendine has bir melodisi vardır. Şimdi, içindeki şarkıyı keşfet ve hangi dilin seni en iyi yansıttığını öğren! Hazırsan başlayalım!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu gif sana bir şey hissettirdi mi?

2. Sence, bir ilişkinin olmazsa olmazı ne?

3. Şimdi de bir çiçek seç bakalım!

4. Burcunu seçer misin?

5. Peki, sıcak havaları mı seversin yoksa soğuk havaları mı?

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6. Ne kadar duygusal bir yapın var? Puanlar mısın?

7. Bu manzaralardan hangisi seni daha çok evinde hissettirdi?

8. Son olarak, bu yollardan birini seçer misin?

9. Fransızca!

10. İspanyolca!

11. İngilizce!

12. Türkçe!

13. Yunanca!

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miray soysal
miray soysal
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