Müzik Zevkine Göre Green Flag’in Ne?

Erkan Tuna Budak
11.04.2026 - 23:01

Herkesin 'Kulağıma güzel gelen her şeyi dinlerim.' yalanına sığındığı o garip dönemdeyiz ama herkesin dinleme geçmişi epey karışık... Sana özel çalma listelerine baktığında da damak tadına uygun şarkıları bulduğuna pek inanmıyoruz açıkçası.

Her ne olursa olsun muhakkak telefonunu ya da bilgisayarını açıp bir şeyler dinliyorsundur. Müzik dinleme alışkanlıklarına ve zevklerine göre senin green flag'inin ne olduğunu ortaya çıkarıyoruz!

1. Müzik dinleme platformunu en son açtığı günü düşün. İlk nasıl bir şey dinledin?

2. Arkadaşının gazına gelip asla dinlemeyeceğin tarzda birinin konserindesin ve bilet de epey pahalıydı. Konserde ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

3. Şimdi dürüstlük saati. Dinleme geçmişin sızdırıldı ve en çok çaldığın şarkıları herkes gördü. Seni en çok ne rezil eder?

4. Bir enstrüman seç!

5. Hayatının tepetaklak olduğu bir dönemdesin. Kulaklığını bize verdiğinde nasıl bir şarkı çalar?

6. Birinin müzik zevkini "harika" olarak etiketlemen için sana ne önermesi gerekir?

7. Bir şarkıyı bıkmadan ve usanmadan en az 10 kez üst üste dinlediğin oldu mu?

8. Sana "Müzik zevkin çok kötü" diyen birine vereceğin o soğukkanlı ama yıkıcı cevap hangisi olurdu?

İnce fikirli ve düşünceli olman!

Arkadaşının aylar önce laf arasında söylediği ve onun için önemsiz olan ufak tefek detayları unutmayan ve en beklenmedik anda önüne koyan birisin. Çok gürültülü ve kalabalık ortamlarda daralıyorsun, senin asıl parladığın yer mutfakta iki kişi kalıp saatlerce dertleştiğiniz o anlar. İnsanlar sana en utanç verici hatalarını anlatırken çekinmiyor. Çünkü sen kimseyi yargılamadan sadece dinlemeyi çok iyi biliyorsun. Tam bir sığınaksın!

Net ve gerçekçi bir dost olman!

Herkes iyi gün dostudur, o iş çok kolay. Senin 'green flag'in ise işler sarpa sardığında arazi olmaman. Birinin dünyası başına yıkıldığında sosyal medyadan iki satır mesaj atmak yerine kapısına gidip 'Kalk hava almaya çıkıyoruz.' diyen o gerçekçi insansın. Havalı veya umursamaz görünmek gibi dertlerin yok. Üzülüyorsan ağlar, seviyorsan çat diye söylersin. Bu şeffaflığın insanlara o kadar iyi geliyor ki etrafındakiler sahte gülücüklere değil senin o dimdik ve net tavrına güveniyor.

0 kapris!

'Fark etmez, bana uyar.' cümlen o kadar samimi ki senin en büyük 'green flag'in tam olarak bu sıfır kapris halin. Planlar son dakika iptal mi oldu? Gram dert etmeyip evde oturur dizini izlersin. 'Oraya gitmem, şununla konuşmam, onu giymem.' gibi yorucu takıntıların yok. İnsanları dinledikleri müziğe, giydikleri markaya veya cebindeki paraya göre değil, dümdüz iyi biri mi, değil mi diye tartıyorsun. Etrafındaki herkesin aradığı o sıfır stresli, omuzlardaki yükü alan tam kafa dengi insansın.

Her koşulda neşeli kalabilmen!

Senin en büyük 'green flag'in ortamdaki tuhaf ve gergin sessizliği saniyeler içinde dağıtabilmen. Biri saçmaladığında veya pot kırdığında durumu toparlayan, grupta dışlanmış hisseden o sessiz kişiye laf atan hep sensin. İnsanlar senin yanında kasılmıyor. Çünkü sen de kusursuz görünmeye çalışmıyorsun. Masaya çay döküldüğünde paniklemek yerine peçete atıp dalganı geçiyorsun. Yorucu bir ilgi arsızı değilsin, sadece gerçekten oradasın ve insanların kendisi gibi davranmasına izin veriyorsun.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
