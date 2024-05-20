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Müzik Dünyasının Yıldızıyla Yolculuk: Şebnem Ferah'ın Unutulmaz 10 Şarkısı

etiket Müzik Dünyasının Yıldızıyla Yolculuk: Şebnem Ferah'ın Unutulmaz 10 Şarkısı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 18:04

Bu müzikal yolculukta, Ferah'ın derin sözleri ve benzersiz melodileriyle hayat bulan şarkılarıyla duygusal bir serüvene çıkacaksınız. Hazırsanız, buyurun başlayalım!

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1. Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana

2. Şebnem Ferah - Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler

3. Şebnem Ferah - Can Kırıkları

4. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası

5. Şebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan

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6. Şebnem Ferah - Kalbim Mezar

7. Korkarak Yaşıyorsan

8. Şebnem Ferah - Ya Hep Ya Hiç

9. Şebnem Ferah - Yağmurlar

10. Şebnem Ferah - Eski

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