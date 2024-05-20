Müzik Dünyasının Yıldızıyla Yolculuk: Şebnem Ferah'ın Unutulmaz 10 Şarkısı
Müzik Dünyasının Yıldızıyla Yolculuk: Şebnem Ferah'ın Unutulmaz 10 Şarkısı
Bu müzikal yolculukta, Ferah'ın derin sözleri ve benzersiz melodileriyle hayat bulan şarkılarıyla duygusal bir serüvene çıkacaksınız. Hazırsanız, buyurun başlayalım!
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1. Şebnem Ferah - Bu Aşk Fazla Sana
2. Şebnem Ferah - Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler
3. Şebnem Ferah - Can Kırıkları
4. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası
5. Şebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan
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