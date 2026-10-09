Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Sahnelerin Özgün Sesi Hayko Cepkin

2005 yılında çıkardığı ilk albümü bu. Bu albümdeki şarkıları kendi evinde kaydetmiş. Hatta düzenlemelerinin de birçoğunu kendi yapmış.

Rock altyapısına sahip albümde başka türler de var.

Cepkin'in albümü sadece bir türe indirgenemez. Çünkü albümde rock, elektronik, arabesk gibi birçok türün karışımı var. Bu albümle Hayko Cepkin farklı bir tarzı olacağını herkese göstermiş adeta.