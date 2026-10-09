Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Sahnelerin Özgün Sesi Hayko Cepkin
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Hayko Cepkin farklı tarzı olan sanatçılardan. Şarkılarının yanında hem sahnede hem sahne dışında yaptıklarıyla çok konuşuluyor. Hayko Cepkin'in kariyer yolculuğuna bakalım mı?
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Hayko Cepkin, kariyerine klavyeci olarak başlıyor.
Sakin Olmam Lazım, Hayko Cepkin'in ilk albümü.
İkinci albüm de geldi!
Bu albümde hepimizin bildiği Bertaraf Et şarkısı bulunuyor.
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2010 yılında Sandık albümünü yayınlayan Hayko Cepkin, 2012 yılında ise Aşkın Izdırabını... albümünü yayınladı.
Şarkıları kadar sahnesi de olay bir sanatçı Hayko Cepkin!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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