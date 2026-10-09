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Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Sahnelerin Özgün Sesi Hayko Cepkin

etiket Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Sahnelerin Özgün Sesi Hayko Cepkin

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
09.10.2026 - 14:01
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Hayko Cepkin farklı tarzı olan sanatçılardan. Şarkılarının yanında hem sahnede hem sahne dışında yaptıklarıyla çok konuşuluyor. Hayko Cepkin'in kariyer yolculuğuna bakalım mı?

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Hayko Cepkin okul yıllarından itibaren müziğin içinde.

Mimar Sinan Üniversitesinde şan eğitimi alan Hayko Cepkin daha sonra Timur Selçuk Çağdaş Müzik Merkezinde şan, solfej ve armoni eğitimi alıyor. Akademi İstanbul'da ise piyano eğitmi almış. 

Tüm bu farklı dersler onu 'o' yapıyor zaten!

Hayko Cepkin'in bu kadar farklı ve iyi bir sanatçı olmasında elbette aldığı bu dersler etkili. Farklı yerlerden aldığı farklı eğitimler onu bugünlere getiriyor ve kendi müziğini oluşturmasına katkı sağlıyor.

Hayko Cepkin, kariyerine klavyeci olarak başlıyor.

Hayko Cepkin'i biz şu an şarkılarıyla tanısak da aslında profesyonel kariyerine sahne arkasında başlamış. 1997 yılında profesyonel müzik kariyerine başlayan Cepkin ilk olarak klavyeciydi. 

Bu dönemde birçok ünlü sanatçıyla çalışıyor.

Çalıştığı bazı ünlü isimler şunlar:

  • Aylin Aslım

  • Koray Candemir

  • Demir Demirkan

  • Ogün Sanlısoy

  • Kurban

Kendi müziğini yaratmadan önce yaptığı bu çalışmalar hep müziğine katkı sağlamış.

Sakin Olmam Lazım, Hayko Cepkin'in ilk albümü.

Sakin Olmam Lazım, Hayko Cepkin'in ilk albümü.

2005 yılında çıkardığı ilk albümü bu. Bu albümdeki şarkıları kendi evinde kaydetmiş. Hatta düzenlemelerinin de birçoğunu kendi yapmış. 

Rock altyapısına sahip albümde başka türler de var.

Cepkin'in albümü sadece bir türe indirgenemez. Çünkü albümde rock, elektronik, arabesk gibi birçok türün karışımı var. Bu albümle Hayko Cepkin farklı bir tarzı olacağını herkese göstermiş adeta.

İkinci albüm de geldi!

İkinci albüm de geldi!

Hayko Cepkin'in ikinci albümü Tanışma Bitti albümü oldu. 2007'de yayınlanan albümde Cepkin'in müziği tam oturdu diyebiliriz. Albüm daha çok ölüm, kaybetme ve yalnız kalma gibi temalar üzerineydi.

Bu albümde hepimizin bildiği Bertaraf Et şarkısı bulunuyor.

Bertaraf Et ve diğer şarkılar Hayko Cepkin'in müziğinin ne yönde olacağını gösteriyor aslında. Daha sert bir müzik yapmayı tercih ettiğini bu albümde görebiliyoruz.

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2010 yılında Sandık albümünü yayınlayan Hayko Cepkin, 2012 yılında ise Aşkın Izdırabını... albümünü yayınladı.

2010 yılında Sandık albümünü yayınlayan Hayko Cepkin, 2012 yılında ise Aşkın Izdırabını... albümünü yayınladı.

Peş peşe gelen albümlerin hepsinde farklı temalar işlendi. Bu da Hayko Cepkin'in müziğinin ne kadar farklılaşabileceğini gösterdi bize. Aldığı tüm eğitimleri bir araya getirdiği albümlerde farkını ortaya koyuyordu.

Şarkıları kadar sahnesi de olay bir sanatçı Hayko Cepkin!

Hayko Cepkin'i sadece şarkıları üzerinden değerlendirmek doğru olmaz. Sahne performansları, Hayko Cepkin'in kariyerinin önemli bir parçası. Sahnedeyken sesini kullanması, dansı, mimikleri ve kostümleri onun performansının bir parçası.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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