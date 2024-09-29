Mutluluktan Serotonin Salgılamanızı Sağlayacak Cıvıl Cıvıl 12 Şarkı
Mutluluktan Serotonin Salgılamanızı Sağlayacak Cıvıl Cıvıl 12 Şarkı
Hüzünlü zamanlarımıza olduğu kadar eğlenceli zamanlarımıza da eşlik eden şarkılar iyi ki var! Bir anda coşturan bu müzik listesinde kendinizi hoplayarak dans ederken bulabilirsiniz!
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1. Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World
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2. Anderson .Paak - Heart Don't Stand a Chance
3. My Girlfriend Is A Witch
4. Grouplove - Tongue Tied
5. Neon Trees - Animal
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6. Florence + The Machine - Dog Days Are Over
7. Noah Chenfeld - Lucy
8. Fitz And The Tantrums - Out Of My League
9. Radio
10. Glass Animals - Heat Waves
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