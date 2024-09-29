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Mutluluktan Serotonin Salgılamanızı Sağlayacak Cıvıl Cıvıl 12 Şarkı

etiket Mutluluktan Serotonin Salgılamanızı Sağlayacak Cıvıl Cıvıl 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 17:31

Hüzünlü zamanlarımıza olduğu kadar eğlenceli zamanlarımıza da eşlik eden şarkılar iyi ki var! Bir anda coşturan bu müzik listesinde kendinizi hoplayarak dans ederken bulabilirsiniz!

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1. Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

2. Anderson .Paak - Heart Don't Stand a Chance

3. My Girlfriend Is A Witch

4. Grouplove - Tongue Tied

5. Neon Trees - Animal

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6. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

7. Noah Chenfeld - Lucy

8. Fitz And The Tantrums - Out Of My League

9. Radio

10. Glass Animals - Heat Waves

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11. Mac DeMarco // "My Kind of Woman"

12. Dominic Fike - 3 Nights

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