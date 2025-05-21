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Mutfağın Yeni Şefi Geldi: Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Hayatınız Değiştiren Özellikleri

etiket Mutfağın Yeni Şefi Geldi: Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Hayatınız Değiştiren Özellikleri

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 20:01

Eğer mutfakta zamanın kısıtlıya ya da sağlıklı beslenmek istiyor ama lezzetten de ödün vermek istemiyorsan, Philips Çift Hazneli Airfryer tam da senin ve mutfağının ihtiyacı olan bir yardımcı! Bu cihaz, buharlı pişirme, zaman senkronizasyonu, buharlı temizlik ve diğer pek çok özelliğiyle yemeğe dair tüm alışkanlıklarını baştan sona değiştiriyor. Hazırsan, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın mutfağına neler kattığına birlikte bakalım!

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1. Çift hazneli tasarımıyla kalabalık sofralardan tek kişilik öğünlere kadar her ihtiyaca cevap verir.

Philips Çift Hazneli Airfryer'la artık “Önce hangi yemeği pişirsem?” derdi tarihe karışıyor. Cihaz, çift hazneli yapısı sayesinde bir haznede çıtır çıtır patates kızartırken diğerinde de tavukları pişiriyor. Bütün bir tavuğun dahi sığdığı 6 litrelik ana hazneye sahip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 3 litrelik ikinci haznesiyle 1 kg patates kızartması gibi yan yemekleri, garnitürleri ya da küçük porsiyonları eş zamanlı hazırlayabiliyorsun.

2. Buharlı Pişirme Yöntemi ile yumuşacık ve vitaminini korumuş yemekler hayal değil!

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın buharla pişirme özelliği sayesinde artık sebzeler rengini korurken vitaminlerini de kaybetmiyor. Air Steam teknolojisi, özellikle balık, sebze ve hamur işleri gibi incelik isteyen tariflerde içleri kurumadan yumuşacık sonuçlar elde ediyor. Haşlamaya kıyasla besin değerlerini %87'ye kadar daha fazla koruyan bu yöntem, diyet yapanlardan bebek maması hazırlayanlara kadar herkesin işine yarıyor.

3. RapidAir Plus teknolojisi her yemek için eşit ve çıtır pişirme sağlar.

Kızartma deyince çoğumuzun aklına gelen o dışı çıtır içi yumuşacık doku, Philips’in RapidAir Plus Teknolojisi ile gerçek oluyor. Bu teknoloji, ısıyı cihazın içinde eşit şekilde dolaştırıp yiyeceklerin her tarafının eşit pişmesini sağlayarak yumuşacık tavuklara ve kurumadan pişen sebzelere ulaşmanı sağlıyor.

4. RapidAir Plus ve Air Steam teknolojilerini birlikte kullanabilir!

Aynı anda iki pişirme yöntemini birleştirerek Airfryer kategorisinde bir ilke imza atan yaratan Philips Çift Hazneli Airfryer, RapidAir Plus ve Air Steam teknolojilerini aynı anda kullanarak dışı çıtır ve içi kuru olmayan yumuşacık yemekler çıkarıyor. Böylelikle hem kızartmanın çıtırlığını hem de buharda pişirmenin yumuşaklığını elde ediyorsun!​

5. Buharlı temizlik özelliği ile temizliği çabucak yapar!

5. Buharlı temizlik özelliği ile temizliği çabucak yapar!

Yemeği yedik, geldik işin en can sıkıcı kısmına: Temizlik. Ama merak etme çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer buharla kendi kendini temizleyebiliyor! İçindeki buharlı temizlik modu sayesinde ısıtıcıların çevresindeki inatçı yağları bile kolayca çözen Philips Çift Hazneli Airfryer ile geriye sadece hazneleri silmek kalıyor.

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6. Buharla ısıtma fonksiyonu ile dünden kalan yemekler adeta ilk günkü gibi taze!

Evde kalan pizzayı mikrodalgada ısıtıp lastik gibi olmasından bıktıysan Philips Çift Hazneli Airfryer'ın buharla ısıtma özelliği seni çok mutlu edecek. Buharla çalışan ısıtma modu sayesinde yemeklerin kurumadan, yumuşak, lezzetli ve sanki taze pişmiş gibi oluyor. Bu sayede hem israfın önüne geçiyor hem de yemeklerin lezzetini koruyorsun.

7. Zaman senkronizasyonuyla iki farklı yemek aynı anda hazır olur!

Yemeğin biri oldu ama diğerinin pişmesini beklerken soğuyan yemeği tekrar ısıtmak gibi içimizi sıkan adımlar tarihe karışıyor. Her iki haznedeki yemeğin pişirme süresi farklı olsa da Philips Çift Hazneli Airfryer, kendi içinde bunları senkronize ederek hepsinin aynı anda hazır olmasını sağlıyor. Yani sofraya tüm yemekleri sıcak sıcak koymak artık ekstra uğraş gerektirmiyor!

8. HomeID uygulamasıyla "Ne yapacağımı bilmiyorum?" sorusu artık bahane!

Ne pişireceğini bilmiyorsan ya da farklı tarifler denemek istiyorsan Philips Çift Hazneli Airfryer’la uyumlu yüzlerce tarifi parmaklarının ucuna getiren HomeID uygulaması tam bir kurtarıcı! Uygulamanın kişiselleştirilmiş tarif önerileri, adım adım pişirme rehberliği ve Philips Çift Hazneli Airfryer’a doğrudan bağlantı imkanı yemek yapmayı çok daha eğlenceli kılıyor!

9. Hazne sallama hatırlatıcısı ile her lokma eşit pişer!

Airfryer kullanırken bazen hazneyi sallamayı unutuyoruz, sonra bir tarafı iyi kızarsa da diğer tarafı istediğimiz gibi pişmemiş oluyor. Philips Çift Hazneli Airfryer ise bu sorunun önüne geçmek için pratik uyarı sistemiyle hazneyi sallaman gerektiği zaman sana haber vererek eşit pişirmeyi garantiliyor.

10. Tam 12 akıllı ön ayarı ile deneme yanılmaya son!

Tavuğu kaç derecede pişirsem? Patates ne kadar sürede olur? Bunları artık düşünmene gerek yok çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer, 12 akıllı ön ayarı ile tek tuşla ideal sıcaklık ve süreyi senin için ayarlıyor. Yapman gereken tek şey geriye yaslanıp yemeğin pişmesini beklemek!

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11. Birbirinden işlevsel 19 pişirme yöntemi ile her gün sınırsız seçenek sunar!

Buharda pişirme, kızartma, ızgara, kurutma, yeniden ısıtma… Aklını ne gelirse Philips Çift Hazneli Airfryer’da dilediğin pişirme yöntemini bulabilirsin. Pek çoğumuz kızartma makinesi özelliğine odaklansak da görsek de Philips Çift Hazneli Airfryer adeta mutfağımızın gizli şefi gibi her yemeğin lezzetini katlıyor!

12. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları ile temizlik zahmet olmaktan çıkar!

Pişirme işlemi bittiğinde ister Otomatik Buharlı Temizleme işlevini çalıştır istersen de tüm parçaları bulaşık makinesine at ve arkana yaslan. Özellikle yoğun günlerde temizlikle uğraşmak istemeyenler için mükemmel bir konfor sunan Philips Çift Hazneli Airfryer ile zamandan tasarruf edebilirsin.

13. Her zaman pratik ve hızlı yemeklere ulaştırır!

İşten yorgun geldiğin, çocukların acıktığı ya da okula geç kaldığın, zamanının kısıtlı olduğu anlarda Philips Çift Hazneli Airfryer yüksek performansıyla yemekleri hızlıca pişirebilirsin. Hem sabah kahvaltılarına hem akşam yemeklerine anında çözüm sunan Philips Çift Hazneli Airfryer, beklemeyi değil yemeyi sevenler için vazgeçilmez bir yardımcı!

14. 40°C ile 200°C arası geniş sıcaklık aralığıyla her tarife uyum sağlar.

Düşük ısıda yemeklerini ısıtabilir veya yüksek ısıda çıtır çıtır kızartmalar yapabilirsin. İstediğin zaman yaptığın tarifler için manuel bir şekilde sıcaklığı ayarlayabilir ve her yemekte istediğin kıvamı tutturabilirsin. Unutma, Philips Çift Hazneli Airfryer'da tüm kontrol senin elinde!

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