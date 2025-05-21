Mutfağın Yeni Şefi Geldi: Philips Çift Hazneli Airfryer'ın Hayatınız Değiştiren Özellikleri
Eğer mutfakta zamanın kısıtlıya ya da sağlıklı beslenmek istiyor ama lezzetten de ödün vermek istemiyorsan, Philips Çift Hazneli Airfryer tam da senin ve mutfağının ihtiyacı olan bir yardımcı! Bu cihaz, buharlı pişirme, zaman senkronizasyonu, buharlı temizlik ve diğer pek çok özelliğiyle yemeğe dair tüm alışkanlıklarını baştan sona değiştiriyor. Hazırsan, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın mutfağına neler kattığına birlikte bakalım!
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1. Çift hazneli tasarımıyla kalabalık sofralardan tek kişilik öğünlere kadar her ihtiyaca cevap verir.
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2. Buharlı Pişirme Yöntemi ile yumuşacık ve vitaminini korumuş yemekler hayal değil!
3. RapidAir Plus teknolojisi her yemek için eşit ve çıtır pişirme sağlar.
4. RapidAir Plus ve Air Steam teknolojilerini birlikte kullanabilir!
5. Buharlı temizlik özelliği ile temizliği çabucak yapar!
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6. Buharla ısıtma fonksiyonu ile dünden kalan yemekler adeta ilk günkü gibi taze!
7. Zaman senkronizasyonuyla iki farklı yemek aynı anda hazır olur!
8. HomeID uygulamasıyla "Ne yapacağımı bilmiyorum?" sorusu artık bahane!
9. Hazne sallama hatırlatıcısı ile her lokma eşit pişer!
10. Tam 12 akıllı ön ayarı ile deneme yanılmaya son!
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11. Birbirinden işlevsel 19 pişirme yöntemi ile her gün sınırsız seçenek sunar!
12. Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları ile temizlik zahmet olmaktan çıkar!
13. Her zaman pratik ve hızlı yemeklere ulaştırır!
14. 40°C ile 200°C arası geniş sıcaklık aralığıyla her tarife uyum sağlar.
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