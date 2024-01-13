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Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi

Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 21:31

Hayatımız boyunca hem kendi sırlarımızı hem de başkalarının sırlarını saklarız. Birçok kullanıcı, meslekleriyle ilgili şok edici sırları paylaştı. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bilgi teknolojileri uzmanıyım. Kullanıcıların aptal olduğunu düşünüyoruz ama belli etmiyoruz."

1. "Bilgi teknolojileri uzmanıyım. Kullanıcıların aptal olduğunu düşünüyoruz ama belli etmiyoruz."

2. "Öğretmenler söylemek istemeseler de favori öğrencileri var."

2. "Öğretmenler söylemek istemeseler de favori öğrencileri var."

3. "Uçağın kendi suyundan içmeyin. Bu suya atık suyun bulaşma riski var. Bazı havayolları suyu kahve yapmak için kullanıyor."

3. "Uçağın kendi suyundan içmeyin. Bu suya atık suyun bulaşma riski var. Bazı havayolları suyu kahve yapmak için kullanıyor."

4. "Covid-19 salgını zamanında markette çalışan arkadaşımız hasta olmasına rağmen çalışmaya gelirdi."

4. "Covid-19 salgını zamanında markette çalışan arkadaşımız hasta olmasına rağmen çalışmaya gelirdi."

5. "Ucuz bir bara giderseniz, garsonlar sarhoş olduğunuz zaman fişinize fazladan bir içki ekler. Siz ödedikten sonra fişinizden çıkarır ve parayı kendileri alır."

5. "Ucuz bir bara giderseniz, garsonlar sarhoş olduğunuz zaman fişinize fazladan bir içki ekler. Siz ödedikten sonra fişinizden çıkarır ve parayı kendileri alır."
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6. "Akıl hastanesinde çalışıyorum. Amacımız insanlara yardım etmek değil, paramızı kazanmak."

6. "Akıl hastanesinde çalışıyorum. Amacımız insanlara yardım etmek değil, paramızı kazanmak."

7. "Beş yıldızlı bir otelde bile yemekleriniz sandığınız kadar temiz değil."

7. "Beş yıldızlı bir otelde bile yemekleriniz sandığınız kadar temiz değil."

8. "İçtiğiniz kahvede hamam böceği olduğunu unutmayın."

8. "İçtiğiniz kahvede hamam böceği olduğunu unutmayın."

9. "Müşterimlerimizle yaptığımız gizlilik anlaşmasına uymuyoruz. Çünkü konuşmayı çok seviyoruz."

9. "Müşterimlerimizle yaptığımız gizlilik anlaşmasına uymuyoruz. Çünkü konuşmayı çok seviyoruz."

10. "Terapistlere onlara söylediklerinizi size tekrar etmeleri öğretilir."

10. "Terapistlere onlara söylediklerinizi size tekrar etmeleri öğretilir."
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11. "Reality şovların hepsi kurgu. Diyaloglar önceden yazılıyor."

11. "Reality şovların hepsi kurgu. Diyaloglar önceden yazılıyor."

12. "Restoranda çalışıyorum. Çatal, bıçak ve kaşıkları yıkamıyoruz. Bir dakika boyunca sıcak suda bekletiyoruz."

12. "Restoranda çalışıyorum. Çatal, bıçak ve kaşıkları yıkamıyoruz. Bir dakika boyunca sıcak suda bekletiyoruz."

13. "Bir araba bayisinde satış yapıyorum. Kendim maksimum kar elde edebilmek içn size indirim yapmıyorum."

13. "Bir araba bayisinde satış yapıyorum. Kendim maksimum kar elde edebilmek içn size indirim yapmıyorum."

14. "Otellerin çoğu, odaları temizlemek için müşterilere verilen banyo ve yüz havlusunu kullanıyor."

14. "Otellerin çoğu, odaları temizlemek için müşterilere verilen banyo ve yüz havlusunu kullanıyor."

15. "Telefonda konuştuğumuzda bana sorduklarınızın en az yarısını Google'dan bakıyorum."

15. "Telefonda konuştuğumuzda bana sorduklarınızın en az yarısını Google'dan bakıyorum."

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