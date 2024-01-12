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Fransa'nın Yeni Başbakanı Gabriel Attal Eski Sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı Olarak Atadı

Fransa'nın Yeni Başbakanı Gabriel Attal Eski Sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı Olarak Atadı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
12.01.2024 - 09:27

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un atamasıyla başbakanlık görevine getirilen 34 yaşındaki Gabriel Attal, eski sevgilisi Stéphane Séjourné'yi Dışişleri Bakanı olarak atadı. Attal'ın bir dönem Séjourné ile yüzük takıp birlikte yaşadığı, geçen sene de ayrıldığı ifade edildi.

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Mayıs 2022’den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 8 Ocak'ta istifa kararı aldı.

Mayıs 2022’den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 8 Ocak'ta istifa kararı aldı.

İstifa kararının ardından Cumhurbaşkanı Macron, başbakanlık koltuğuna 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi.

İstifa kararının ardından Cumhurbaşkanı Macron, başbakanlık koltuğuna 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi.

Ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı olan Attal, yeni kabinesinde eski sevgilisine de yer verdi.

Ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı olan Attal, yeni kabinesinde eski sevgilisine de yer verdi.

Stephane Sejourne, "Avrupa ve Dışişleri Bakanı" olarak atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Stephane Sejourne, "Avrupa ve Dışişleri Bakanı" olarak atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sejourne, "Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak atandım. Bana verilen onuru takdir ediyorum. Çok büyük. Ülkemizin eşsiz sesini dünyaya duyurmak için can atacağım." dedi.

Sejourne, "Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak atandım. Bana verilen onuru takdir ediyorum. Çok büyük. Ülkemizin eşsiz sesini dünyaya duyurmak için can atacağım." dedi.
twitter.com
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Fransa'nın yeni kabinesi 👇

Fransa'nın yeni kabinesi 👇

  • Catherine Vautrin - Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı

  • Marie Lebec - Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Bakan

  • Prisca Thevenot - Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü

  • Aurore Berge - Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan

  • Amelie Oudea-Castera - Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı

  • Gerald Darmanin - İçişleri Bakanı

  • Bruno Le Maire - Ekonomi Bakanı

  • Eric Dupond-Moretti - Adalet Bakanı

  • Sebastien Lecornu - Savunma Bakanı

  • Marc Fesneau - Tarım Bakanı

  • Christophe Bechu - Ekolojik Dönüşüm Bakanı

  • Sylvie Retailleau - Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı

  • Rachida Dati - Kültür Bakanı

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