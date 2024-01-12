Fransa'nın Yeni Başbakanı Gabriel Attal Eski Sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı Olarak Atadı
Fransa'nın Yeni Başbakanı Gabriel Attal Eski Sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı Olarak Atadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un atamasıyla başbakanlık görevine getirilen 34 yaşındaki Gabriel Attal, eski sevgilisi Stéphane Séjourné'yi Dışişleri Bakanı olarak atadı. Attal'ın bir dönem Séjourné ile yüzük takıp birlikte yaşadığı, geçen sene de ayrıldığı ifade edildi.
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Mayıs 2022’den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 8 Ocak'ta istifa kararı aldı.
İstifa kararının ardından Cumhurbaşkanı Macron, başbakanlık koltuğuna 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı getirdi.
Ülke tarihinin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı olan Attal, yeni kabinesinde eski sevgilisine de yer verdi.
Stephane Sejourne, "Avrupa ve Dışişleri Bakanı" olarak atandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Sejourne, "Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak atandım. Bana verilen onuru takdir ediyorum. Çok büyük. Ülkemizin eşsiz sesini dünyaya duyurmak için can atacağım." dedi.
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