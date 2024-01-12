Fransa'nın Yeni Başbakanı Gabriel Attal Eski Sevgilisi Stephane Sejourne'u Dışişleri Bakanı Olarak Atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un atamasıyla başbakanlık görevine getirilen 34 yaşındaki Gabriel Attal, eski sevgilisi Stéphane Séjourné'yi Dışişleri Bakanı olarak atadı. Attal'ın bir dönem Séjourné ile yüzük takıp birlikte yaşadığı, geçen sene de ayrıldığı ifade edildi.