Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatımız boyunca hem kendi sırlarımızı hem de başkalarının sırlarını saklarız. Birçok kullanıcı, meslekleriyle ilgili şok edici sırları paylaştı. Buyurun...👇
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1. "Geceleri bazı evleri temizlemek için fazladan para alıyoruz ve temizlediğimiz pislikler hakkında soru sormamıza izin verilmiyor. "
2. "Trombon çalarken yüksek notalara çıkabilmek için kalçalarımızı sıkmamız gerekiyor."
3. "İnsanların getirdikleri eşyaları onlardan daha düşük bir fiyata satın almak için ürünün kötü olduğunu söylüyorum. Daha sonra yüksek bir fiyattan satıyorum."
4. "Bir doktorun veya hemşirenin önünde vücudunuzdan, özellikle de cinsel organınızdan utanmayın. O kadar çok cinsel organ ve çıplak vücut gördük ki, bizi şaşırtmıyorsun."
5. "Arabanızda hiçbir sorun yok. Bir kabloyu kestik ve tekrar bağladık. Bir kutu siyah sprey boya herhangi bir parçanın yeni görünmesini sağlıyor."
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6. "Covid-19 salgınından sonra temizliğe dikkat ettiklerini söyleyen süpermarketler yalan söylüyor. Yeterli temizliği yapabilecek personelimiz hiçbir zaman olmadı."
7. "Çalıştığım eczanelerin çoğunda yere veya çöpe düşse bile hapları atmıyorduk. Şişeye geri koyuyoruz."
8. "Uçak parçalarındaki boyut hatalarını ve diğer kusurları bilmek istemezsiniz."
9. "Yemeğinize ekstra peynir isterken bir daha düşünün. En kalitesiz peynir kullanılıyor."
10. "Kümes hayvanı endüstrisindeki sorunları bilseydiniz, bir daha tavuk yiyemezdiniz."
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11. "Bazen yazdığımız kodun nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Sadece bir tahminde bulunuyoruz."
12. "Farklı marka çikolataların birçoğu aynı fabrikada, aynı ekiple, aynı malzeme ile üretiliyor. Ancak farklı bir etiket yapıştırılıyor."
13. "Büyük bir firmada çalışıyorum ve korsan yazılımlar kullanıyoruz. Bunu birçok şirkette gördüm."
14. "Yıllarca farklı restoranlarda çalıştım. Mutfakta çalışırken birinin elini yıkadığına çok az denk geldim."
15. "Bazen müşteri önemli bir iş yaptığımızı düşünsün diye elektrik akımını ölçüyoruz."
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