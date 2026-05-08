'Müstehcen' Bulunan Şarkı Sözleri Sebebiyle Dava Açılan Mabel Matiz Hakkında Karar Verildi

Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2026 - 13:41

Mabel Matiz sahne ismiyle bilinen şarkıcı Fatih Karaca hakkında, Perperişan adlı şarkısının sözleri sebebiyle müstehcenlik davası açılmıştı. Davada karar belli oldu, Mabel Matiz beraat etti.

Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz hakkında CİMER'e çok sayıda şikayette bulunulmuştu. Şarkıda yer alan bazı ifadelerin “müstehcen” olduğu ve özellikle çocuklar açısından sakıncalı olabileceği iddiasıyla yapılan şikayetlerin ardından ünlü şarkıcı hakkında dava açılmıştı. Söz konusu ifadelerin sanatsal bir anlatım ve metafor içerdiğini ilk duruşmada dile getiren Mabel Matiz “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” sorusuna karşın eserlerinin belirli bir kişiye indirgenemeyeceğini vurgulamış ve duyguların cinsiyet üstü bir yerden beslendiğini ifade etmişti.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak, Mabel Matiz'in davasında kararın verildiğini açıkladı. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Mabel Matiz’in beraatine karar verdi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
