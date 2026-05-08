'Müstehcen' Bulunan Şarkı Sözleri Sebebiyle Dava Açılan Mabel Matiz Hakkında Karar Verildi

Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz hakkında CİMER'e çok sayıda şikayette bulunulmuştu. Şarkıda yer alan bazı ifadelerin “müstehcen” olduğu ve özellikle çocuklar açısından sakıncalı olabileceği iddiasıyla yapılan şikayetlerin ardından ünlü şarkıcı hakkında dava açılmıştı. Söz konusu ifadelerin sanatsal bir anlatım ve metafor içerdiğini ilk duruşmada dile getiren Mabel Matiz “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” sorusuna karşın eserlerinin belirli bir kişiye indirgenemeyeceğini vurgulamış ve duyguların cinsiyet üstü bir yerden beslendiğini ifade etmişti.