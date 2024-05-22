Murat Yıldırım ve Eşi Iman Elbani'nin Cannes Videosu Ortalığı Cayır Cayır Yaktı!

Türklerin akın ettiği festivalde giyimler kuşamlar eleştirilmeye devam ediliyor haliyle. Öncelikle bu yıl pek çok ünlü isim, hatta sosyal medya fenomeni Cannes'ta kırmızı halıda boy gösterdi. Hadise, Sibil Çetinkaya, Cansu Akın, Hande Erçel ve daha fazlası. Çift de olsalar tek de olsalar eleştirilerden kaçamadılar.