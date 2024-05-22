Murat Yıldırım ve Eşi Iman Elbani'nin Cannes Videosu Ortalığı Cayır Cayır Yaktı!
Murat Yıldırım ve Eşi Iman Elbani'nin Cannes Videosu Ortalığı Cayır Cayır Yaktı!
Cannes'a gitmeyen ünlümüz kalmadı fark ettiyseniz. Her gün yeni bir ismin kırmızı halı fotoğraflarını görüyoruz. Eleştirmeye doyamadığımız kombinleri de cabası. Ancak ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den öyle bir video geldi ki dibimiz düştü! İşte görmek istediğimiz hareketler...
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Cannes Film Festivali dedikodusu yapmaktan sıkıldınız mı? Festival devam ettikçe gündemimizde kalacak gibi görünüyor.
77. Cannes Film Festivali'ne sayısız ünlü isim katıldı. Aralarında tek gördüklerimiz de çift olarak gördüklerimiz de vardı!
Eleştirilden ziyade dikkat çeken noktalardan bir tanesi Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün'ün yıllar sonra Cannes'ta bir araya gelmesi oldu!
Üstüne bir de Murat Yıldırım'ın "Vanity Fair" dergisinin etkinliği için verdiği pozlar ve paylaşılan videosu gelince ortalık yangın yerine döndü.
Eşi Iman Elbani'nin de dahil olduğu video "İşte görmek istediğimiz görüntüler bunlar" dedirtecek cinsten.
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Cannes'tan bir Murat Yıldırım geçti diyebiliriz rahatlıkla.
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