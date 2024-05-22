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Murat Yıldırım ve Eşi Iman Elbani'nin Cannes Videosu Ortalığı Cayır Cayır Yaktı!

Murat Yıldırım ve Eşi Iman Elbani'nin Cannes Videosu Ortalığı Cayır Cayır Yaktı!

GNS
GNS - Onedio Editörü
22.05.2024 - 15:42

Cannes'a gitmeyen ünlümüz kalmadı fark ettiyseniz. Her gün yeni bir ismin kırmızı halı fotoğraflarını görüyoruz. Eleştirmeye doyamadığımız kombinleri de cabası. Ancak ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'den öyle bir video geldi ki dibimiz düştü! İşte görmek istediğimiz hareketler...

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Cannes Film Festivali dedikodusu yapmaktan sıkıldınız mı? Festival devam ettikçe gündemimizde kalacak gibi görünüyor.

Cannes Film Festivali dedikodusu yapmaktan sıkıldınız mı? Festival devam ettikçe gündemimizde kalacak gibi görünüyor.

Kıyafet tartışmalarından bahsetmeme bile gerek kalmadığını düşünüyorum. Hepimiz herkesi gördük, yorumladık... Beğendiğimiz de oldu beğenmediğimiz de. Tabii sosyal medya eleştirilerle çalkalandı.

77. Cannes Film Festivali'ne sayısız ünlü isim katıldı. Aralarında tek gördüklerimiz de çift olarak gördüklerimiz de vardı!

77. Cannes Film Festivali'ne sayısız ünlü isim katıldı. Aralarında tek gördüklerimiz de çift olarak gördüklerimiz de vardı!

Türklerin akın ettiği festivalde giyimler kuşamlar eleştirilmeye devam ediliyor haliyle. Öncelikle bu yıl pek çok ünlü isim, hatta sosyal medya fenomeni Cannes'ta kırmızı halıda boy gösterdi. Hadise, Sibil Çetinkaya, Cansu Akın, Hande Erçel ve daha fazlası. Çift de olsalar tek de olsalar eleştirilerden kaçamadılar.

Eleştirilden ziyade dikkat çeken noktalardan bir tanesi Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün'ün yıllar sonra Cannes'ta bir araya gelmesi oldu!

Eleştirilden ziyade dikkat çeken noktalardan bir tanesi Murat Yıldırım ve Tuba Büyüküstün'ün yıllar sonra Cannes'ta bir araya gelmesi oldu!

Yıllar önce Asi dizisinde partner olan ve o dönem herkesin hayran olduğu iklili yıllar sonra yeniden birlikte poz vermesiyle ortalığı yaktı geçti.

Üstüne bir de Murat Yıldırım'ın "Vanity Fair" dergisinin etkinliği için verdiği pozlar ve paylaşılan videosu gelince ortalık yangın yerine döndü.

Üstüne bir de Murat Yıldırım'ın "Vanity Fair" dergisinin etkinliği için verdiği pozlar ve paylaşılan videosu gelince ortalık yangın yerine döndü.

Bu hava ve bu karizmanın şaka olması imkansız!

Eşi Iman Elbani'nin de dahil olduğu video "İşte görmek istediğimiz görüntüler bunlar" dedirtecek cinsten.

Eşi Iman Elbani'nin de dahil olduğu video "İşte görmek istediğimiz görüntüler bunlar" dedirtecek cinsten.

Vallahi bayıldık!

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Cannes'tan bir Murat Yıldırım geçti diyebiliriz rahatlıkla.

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