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Müjdemizi İsteriz: Dünya Devi Disney Plus Yerli İçerik Üretimine Yeniden Başlıyor!

Müjdemizi İsteriz: Dünya Devi Disney Plus Yerli İçerik Üretimine Yeniden Başlıyor!

Disney Plus
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 00:55

14 Haziran 2022’de ülkemizde dizi ve film pazarına giren dijital yayın platformu Disney Plus geri dönüyor!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri olan Disney Plus, 14 Haziran 2022'de ülkemizde dizi ve film pazarına girmişti.

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından biri olan Disney Plus, 14 Haziran 2022'de ülkemizde dizi ve film pazarına girmişti.

Pek çok yerli yapımı izleme imkanı sunan platform kısa süre içinde ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

Pek çok yerli yapımı izleme imkanı sunan platform kısa süre içinde ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Türkiye yöneticileri Cenk Soner, Mehmet İçağasıoğlu, Türkan Yurdam, Gülçin Çelik ve Naz Yiğit Türkiye'nin önde gelen dizi ve film yapıcılarıyla yeniden bir araya gelmeye başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Disney Türkiye yöneticileri Cenk Soner, Mehmet İçağasıoğlu, Türkan Yurdam, Gülçin Çelik ve Naz Yiğit Türkiye'nin önde gelen dizi ve film yapıcılarıyla yeniden bir araya gelmeye başladı.

Bu gelişme de Disney Plus'ın yerli içerik üretimine yeniden başlayacağına dair iddiaları güçlendirdi.

Bu gelişme de Disney Plus'ın yerli içerik üretimine yeniden başlayacağına dair iddiaları güçlendirdi.

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